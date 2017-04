Forventer smidig påsketrafikk

Har du tenkt deg på fjellet i dag? Ifølge Vegtrafikksentralen vil påsketrafikken gå smidig de neste dagene.

– Det har vært en jevn utfart til fjelltraktene siden før helgen. Trafikken er derfor ikke så konsentrert, og vi forventer heller ikke at det vil bli store køer i løpet av dagene som kommer, sier trafikkoperatør i region Øst, Trude Lindstad, til VG.

For de av dere som har tenkt dere til fjelltrakter i løpet av de nærmeste dagene, er det ikke grunn for stor bekymring hva gjelder trafikken. Skal vi tro trafikkoperatør Lindstad vil nemlig påsketrafikken fordele seg jevnt over flere dager, og man vil dermed unngå store køer.

– Stille og rolig jevnt over i landet



Ifølge Lindstad melder både region vest, øst, nord, sør og midt om at trafikken i dag er stille og rolig jevnt over i landet. Det er ingen av sentralene som forventer stor trafikk verken i dag eller de kommende dagene.

– Det er gjennomgående at de andre sentralene har erfart at det har vært en jevn strøm i løpet av helgen, forteller Lindstad.

Ingen av de fem vegsentralene i landet forventer stor påsketrafikk verken i dag eller de kommende dagene. Bildet er et illustrasjonsbilde. Foto: Mattis Sandblad , VG

På Østlandet forteller Lindstad at det er klart at det er enkelte knutepunkter, men at det utover dette ikke er snakk om køer.

– Vi vet at det blant annet kan bli litt forsinkelser i Elverumstraktene, samt på E18 ved Holmestrand på grunn av vegarbeid. I Hillestad- og Løkentunnelen går nemlig all trafikk toveis i det ene løpet. Men generelt sett er det ikke forventet store forsinkelser her. Det har heller ikke vært trafikk inn mot Oslo i dag, sier trafikkoperatøren.

– Region Sør melder om det samme som Østlandet, men det kan forventes å bli litt kø på E18 ved Porsgrunn, samt på E16 fra Sandvika mot Høneføss, når det er utfart.

Utfarten øker første påskedag

For de av dere som har tenkt dere til fjelltraktene, forteller Lindstad at det er særlig én ting det er viktig å huske på.

– Det viktigste nå er at alle som har tenkt seg til fjelltrakter er riktig skodd. Alle må ha vinterdekk på bilen sin. Det er nemlig mye snø og is der, noe som kan skape farlige situasjoner dersom man ikke er riktig utstyrt, utdyper hun.

Vegsentralene forventer at det vil holde seg rolig frem til første påskedag når utfarten øker igjen.

– Av erfaring vet vi at vi kan forvente stor trafikk første- og andre påskedag. Det gjelder særlig inn mot de større byene, og inn mot områder hvor de store fjelltraktene ligger, forteller Lindstad.

