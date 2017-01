Dieselforbud i Oslo fra tirsdag

På grunn av akutt helsefarlig luftforurensning blir det forbudt å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på tirsdag.

Forbudet vil gjelde mellom kl 0600 til kl 2200 fra og med tirsdag 17. januar.

– Vi står ovenfor en periode med høy luftforurensning. Mandag og tirsdag ventes kaldt vær med lite vind, og det er sannsynlig med høy eksosforurensning store deler av byen, forklarer kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Alise Davidsen.

Derfor vil det bli forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier, men det gjøres unntak. Unntakene omfatter blant annet utrykningskjøretøy, ladbare hybrid-dieselbiler, kjøretøy som brukes i offentlig tjeneste, pasienttransport, kollektivtrafikk og kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov.

Unntak: Her kan du sjekke hvem unntakene gjelder for

– Når det akutte behovet ikke er til stede lenger, vil vi selvsagt oppheve forbudet. Slik prognosene ser ut i dag så kan forbudet mot å kjøre dieselbiler vare helt fram til torsdag, men det kan jo endre seg, legger Davidsen til.

Samtidig oppfordrer Davidsen folk til å unngå å kjøre på de aktuelle dagene hvis det lar seg gjøre.

Dieselforbud: Her kan du se hvilke veier som omfattes av kjøreforbudet.

Les også: Her kan du kjøre – selv med dieselforbud

Må stå opp tidligere

Søndag kveld møtte VG Fredrik Bø Nilsen (28) da han fylte diesel på sin nye Volvo V40 på Tøyen. Nilsen hadde akkurat hørt om dieselforbudet på radioen på vei hjem fra skitur.

– Jeg bor på Grünerløkka og jobber i Asker. Så tirsdag må jeg stå opp en halvtime tidligere for å ta T-banen på jobb, sier han.



Nilsen forteller at han ikke har merket noe særlig til den helsefarlige luftkvaliteten i Oslo.



– Jeg synes det er greit at kommunen gjør dette for å få bedre luftkvalitet, sier han.

FYLLER DIESEL: Fredrik Bø Nilsen (28) må la bilen stå tirsdag på grunn av dieselforbudet som trer i kraft i Oslo tirsdag. Foto: Fredrik Solstad , VG

Kan ilegges gebyr



Forbudet rettes mot dieselbiler fordi de har det høyeste eksosutslippet av NO2.

Det kan ilegges gebyr på 1500 kroner ved overtredelse som politiet og Statens vegvesen har myndighet til å håndheve, ifølge Oslo kommune.

Både Oslo-politiet og Statens vegvesen er imidlertid utilgjengelig for en kommentar om håndhevingen søndag kveld. Men politiet har tidligere sagt til NRK at de ikke kommer til å ilegge bøter, fordi forbudet er vanskelig å håndheve i praksis.

Høy luftforurensning forekommer oftest når det oppstår såkalt temperaturinversjon, hvor det ved kald og stillestående luft dannes et «lokk» over byen med svært lite utskiftning av luft.

Husker du? Norge dømt for farlig høy luftforurensning

På enkelte dager i vinterhalvåret blir forurensningen fra eksos i Oslo så høy at barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjerte-, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Les mer: Oslo-luften dårligst i Europa

Søndag viser også Norsk institutt for luftforsknings (NILU) målestasjoner at luftkvaliteten er helsefarlig og på rødt nivå i Oslo.

185 mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av svevestøv-lufta i Oslo, ifølge Folkehelseinstituttet.