Advarer mot glatte veier

Kjør forsiktig! Meterologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om glatte veier på Østlandet, i Telemark og Agder.

Ifølge OBS-varsel fra Meteorologisk institutt er det meldt lokalt vanskelige kjøreforhold på Østlandet, på grunn av regn og yr som kan fryse på bakken fra og med i ettermiddag. I Telemark og Agder varsles det om lokalt vanskelige kjøreforhold i indre strøk. Meteorologisk institutt sender ut OBS-varsel når været tilsier at folk må ta forholdsregler.

– OBS-varselet utvides til de indre strøkene i Sørlandet og Telemark, opplyste vakthavende meteorlog Kristen Gislefoss til VG lørdag.

Gislefoss beskriver fenomenet som underkjølt nedbør, som fryser når den treffer bakken.

STATSMETEOROLOG: Kristen Gislefoss. Foto: HELGE MIKALSEN

– Betyr det at vinteren er avblåst for en liten stund?

– Det blir absolutt et mildvær som vil vare mer et par dager til i Sør-Norge. Her kan jeg ikke se at det vil bli vinterlige forhold kommende uke, sier Gislefoss.

– Dette er en dårlig nyhet langrennsentusiastene?

– Vi er tross alt midten av november. Det er ikke uvanlig. Det er mer uvanlig at det ligger så mye snø på bakken, påpeker Gislefoss.

Utforkjøringer i Vesterålen

Vegvesenet har 450 webkameraer rundt i hele landet. Dette kameraet viser E18 i Asker, i retning mot Oslo.

Trafikken nå: E18 Asker. Retning mot Oslo. Webkamera: STATENS VEGVESEN

Vegtrafikksentralen Øst la tidligere i dag ut melding på Twitter om at det i ettermiddag er «lokalt vanskelige kjøreforhold».

Da VG ringte trafikkoperatør Pål Sundt Fredriksen, var det foreløpig ikke noe spesielt å melde.

I Vesterålen har glatte veier førte til utforkjøringer i natt, både i Sandvika/Rolvsfjord og Vikeidet, melder nettavisen vol.no. Også i Trøndelag advares det mot glatte veier. – Det er skummelt enkelte steder nå, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt til Stjørdalens Blad.

Glatt i Agder

Politiet i Agder rapporterte på Twitter ved 7-tiden i dag tidlig om bil som hadde kjørt ut i elven ved Øyesletta i Kvinesdal. «Veldig glatt på stedet», skrev Agder-politiet i en Twitter-melding.

Litt senere, klokken 08.45 meldte politiet at en bil hadde kjørt av veien ved Utsikten hotel. «Svært glatt på stedet», fastslo politiet på Twitter.