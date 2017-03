14-åring krasjet bil, faren var passasjer

Politiet i Østfold fikk seg litt av en overraskelse da de rykket ut til et trafikkuhell på en jernbaneovergang lørdag. Det viste seg nemlig at sjåføren var en 14 år gammel gutt.

Da politiet kom frem til jernbaneovergangen ved Skjeberg begynte de å snakke med vitner og fikk etter hvert vite at den ene sjåføren hadde stukket av.

– Det var en ung gutt. 14-åringen hadde kjørt og faren satt ved siden av, forteller Martin Schie, operasjonsleder i Øst politidistrikt, til VG.

I Norge er det ulovlig å drive øvelseskjøring før man har fylt 16 år.

– Det er selvfølgelig alvorlig at man lar en 14 åring kjøre og at det blir et trafikkuhell ut av det. Da har man ikke respekt for regler eller andre trafikanter, sier Schie og legger til at det var gutten som forårsaket uhellet.

Ingen personer ble skadet og akkurat lørdag var det heller ingen togtrafikk på strekningen siden det var buss for tog.

Ifølge Schie var det ikke snakk om hverken alkohol eller rus. 14-åringen kom etter hvert tilbake til bilen og politiet fikk snakket med både faren, som er i 40-årene, og sønnen hans.

– Detaljer fra forklaringen har jeg ikke, men far er anmeldt og fratatt førerkortet, sier Schie.

Politiet fikk melding om trafikkuhellet klokken 12.10.