Solvik-Olsen mener Ap tuller om Tesla

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har lite til overs for Ap-forslaget om en grense for avgiftsfritak på dyre elbiler.

– På sikt skal elbilfordelene vekk, men da snakker vi flere år fram. Noe av forklaringen på den norske elbilsuksessen er at vi tenker langsiktig og sørger for forutsigbarhet, sier samferdselsministeren til NTB.

Regjeringen vil videreføre fritaket som elbiler har for engangsavgift og moms, men foreslo i statsbudsjettet å innføre halv årsavgift fra og med 2018.

Arbeiderpartiet gikk imot forslaget om å innføre årsavgift for elbiler i sitt alternative statsbudsjett. Til gjengjeld slo finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen onsdag fast overfor Dagens Næringsliv at det bør settes en grense for hvor stort avgiftsfritak de mest kostbare elbilene skal få.

Les også: Ap vil kappe Tesla-støtte.

– Vingling

Solvik-Olsen mener Arbeiderpartiet vingler i elbil-politikken.

– Så vidt jeg kan se står det ikke et ord om tak på avgiftsfritak i Aps alternative budsjett. Så kaster de seg rundt uka etter at budsjettet deres ble lagt fram, og foreskriver nye virkemidler. Dette lukter av en ny biodieselsak, mener Frp-statsråden.

Han er selv blitt kraftig kritisert av samarbeidspartiene for forslaget om å innføre årsavgift på elbiler fra 2018, men hevder selv at dette grepet har vært varslet i god tid på forhånd.

– Dessuten er det ikke store summene det er snakk om, sier han.

Halv årsavgift vil innebære at nullutslippsbiler blir 1.200 kroner dyrere i innkjøp i 2018. To år senere blir det for øvrig full årsavgift, dersom regjeringen får det som den vil.

Kan bli dyrere

Dagens Næringsliv har de siste ukene skrevet om hvordan Tesla-eiere til sammen har sluppet unna en momsregning på over to milliarder kroner til tross for at de har en snittinntekt på over 1,1 millioner kroner.

– De dyreste Teslaene bør ikke subsidieres like sterkt lenger, sier Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, til avisen. I dag koster elbilregimet 4 milliarder kroner i året.

– Vi bruker såpass mye på elbiler at vi må ha maksimal effekt ut av det. Det er ikke et ubegrenset antall milliarder som kan brukes på klimapolitikk, sier Marthinsen.

Har du lest denne? Tesla-eierne får 233.400 kroner mer av staten enn de som kjører Leaf.

«Tesla-hat»

Sp og SV mener i likhet med Ap at støtten til de dyreste elbilene må ned. KrFs Hans Olav Syversen uttrykker «en viss forståelse» for forslaget, mens Venstres Abid Raja mener Ap «nører oppunder Tesla-hatet».

– Så lenge rare folk med en alternativ livsstil kjørte rundt i disse Think-bilene, var det greit. Men når du har strøket skjorte, pene sko og kjører Tesla som elbil, vekker det misunnelse, sier han til avisen.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening sier Tesla-eiere spenner fra industriarbeidere til milliardærer. De tjener ikke mer enn andre nybilkjøpere, og bare 10 prosent ville handlet uten kjøpsfordelene, fastslår hun med henvisning til en fersk undersøkelse.

– Elbilpolitikk er klimapolitikk som funker. Dagens fordeler er nødvendige, svært effektive og enkle å administrere, mener Bu.