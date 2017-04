Snøkaos på Sørlandet: – La bilen stå

For dem som kjørte ut på E18 i Agder-fylkene mandag var det snøvær og ikke brøytede veier som møtte dem.

– På E18 mellom Lillesand til Arendal var ikke brøytet da jeg kjørte der rundt klokken 12.30. Man kunne bare bruke ett felt da man fikk skrens hvis man forsøkte å bytte felt, sier Geir Kristian Kletten (25) som er på vei til Oslo fra Arendal etter påskeferie.

Til VG sier han at han fikk seg en overraskelse da han skulle kjøre i dag.

– Selv om det er fartsgrense på 100 kilometer i timen lå jeg i det meste på 80. Det var ganske ekkelt å kjøre, men man må jo bare kjøre etter forholdene. Jeg vil oppfordre folk til å kjøre forsiktig, og de som har sommerdekk burde nok ikke prøve seg på veiene på Sørlandet i dag, sier Kletten.

Det samme mener Vegtrafikksentralen, som mandag ber folk som har lagt om til sommerdekk på Sørlandet om å la bilen stå.

– På E18 Grimstad – Kristiansand er det mye snø, og det trekker seg også østover. Det er litt varierende hvor mye snøen legger seg, men det kan være ganske glatt noen steder, sier trafikkoperatør i region sør, Steinar Våsjø.

Videre sier han at trafikken er nokså rolig, men at snøen skaper noen problemer.

– Vi ber folk kjøre forsiktig og etter forholdene.Og de som ikke har lagt om til sommerdekk burde la bilen stå til snøværet har gitt seg, sier Våsjø.

Men ifølge statsmeteorolog Kristen Gislefoss vil ikke snøen bli liggende lenge.

– Langs kysten kommer det kanskje en centimeter snø, men dette forsvinner veldig fort og gir seg i løpet av kvelden, sier han til Fædrelandsvennen.

For resten av landet kan det se ut som at de fleste kjørte hjem fra påskeferien i går, og trafikkoperatør i øst, Nils Aae, sier til VG at trafikken flyter greit.

– I lavlandet har det kommet snø i Oppland og Hedmark, men det er bart på veiene. I høyere strøk er det derimot nokså glatt, som fylkesvei 33 mellom Bjørgo og Dokka, hvor det har vært en utforkjøring i dag, sier Aae, og legger til:

– Det er en del trafikk, men slik er det alltid andre påskedag. Akkurat nå ser det nokså greit ut, men dette kan jo snu fort, sier Aae.

Heller ikke i vest, hvor det i går på E16 var lange køer, meldes det om problemer i trafikken.

– Foreløpig ser det greit ut, og det er hverken kø på E16 eller fergesambandet. Det er jevn trafikk, men det kan se ut som de fleste kjørte i går, sier trafikkoperatør i region vest, Hanne Norheim.

