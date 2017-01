Salget av nye dieselbiler stuper

Diesel personbiler er ikke lenger poppis. I dag blir det for første gang midlertidig forbudt å kjøre diesel på kommunale veier i Oslo.

Høyere avgifter og vanskeligere kjøreforhold for dieselbiler – og ikke minst svært gode betingelser for elbiler og ladbare hybrider – er tydeligvis noe folk har fått med seg.

I fjor var 31 prosent av alle nye personbiler som ble solgt i Norge en dieselbil, ned fra 41 prosent i 2015. Men i toppåret 2011 sto dieselbiler for hele 76 prosent av nybilsalget, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Og i Oslo er dieselbiler enda mindre ettertraktet. Her var hver fjerde nye personbil en dieselbil i fjor, ned fra 72 prosent i 2011 og 35 prosent i 2015.

Fra og med klokken seks tirsdag morgen gjelder et midlertidig kjøreforbud for alle dieseldrevne kjøretøy i store deler av Oslo.

– Heller datokjøring



Luftforurensing og NOx De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er nitrogenoksider (NO og NO 2, omtalt som NO x) og svevestøv (PM 2,5 og PM 10).

NOx er reaktive gasser som dannes ved forbrenning. Eksos fra tunge og lette dieselkjøretøy er den dominerende kilden.

For norske forhold har europeiske forskere (Air Quality in Europe report som utgis av det europeiske miljøbyrået EEA) estimert at PM 2,5 og NO 2 var årsaken til henholdsvis 1 700 og 200 tilfeller av for tidlig død i Norge i 2012.

Høye konsentrasjoner av NOx gir luftveislidelser, allergi, og forsurer luft, jord og vann.

Bensinbiler slipper gjennomgående ut langt mindre av dette enn dieselbiler, men de har i snitt større utslipp av klimagassen CO₂. Kilde: Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statens vegvesen

OFV mener ikke at dieselforbud er riktig grep for å få ned forurensningen i hovedstaden.

– Her burde alle bidra og ta sin andel av belastningen. Man kunne for eksempel heller hatt datokjøring hvor siste nummer på registreringsskiltet avgjør om du kan kjøre – oddetall den ene dagen og partall den andre, sier OFV-direktør Øyvind Thorsen.

Fortsatt er det drøyt 122 000 personbiler hjemmehørende i Oslo med diesel på tanken. Av disse er 72 000 privateid, mens resten er registrert på firmaer.

En del av disse kan være leasede privatbiler. I tillegg kommer alle som bor utenfor byen men bruker dieselbilen sin til å pendle inn til hovedstaden.

– Mange gamle bensinbiler slipper ut vel så mye NOx og partikler og virvler opp like mye veistøv som dieselbiler. Bensinbiler er ikke nødvendigvis bedre enn dieselbiler, sier Thorsen til VG.

Politisk helomvending



Årsaken til at dieselbiler i noen år har vært avgiftsvinnere, er at de har lavere CO₂-utslipp.

Det var i 2007 at den rødgrønne regjeringen snudde opp ned på bilavgiftene for å stimulere til kjøp av biler med lavere CO₂-utslipp.

SKODDEHAV: Kaldt vær og forurensing fører til at luft presses ned i skoddehavet over Oslo. Her fra Holmenkollbakken i januar 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Regjeringen fremmer miljøvennlig atferd gjennom skatte- og avgiftssystemet og legger blant annet om bilavgiftene for å oppmuntre til kjøp av biler med lave CO₂-utslipp, uttalte daværende finansminister Kristin Halvorsen til Dagbladet den gang.

Tabben var imidlertid at politikerne ikke så at dieselbiler ville gi høyere lokale utslipp. I mellomtiden fulgte folk politikernes oppfordring; de kjøpte dieselbiler. Men en TØI-rapport fra 2011 viste at utslippet av den helseskadelige gassen NO2 økte på grunn av alle dieselbilene.

Dermed ble avgiftene på dieselbiler skrudd opp igjen.

Fortsatt kryr det av dieselbiler på norske veier. Tall fra OFV viser at de utgjør 48 prosent av alle personbilene i kongeriket og 43 prosent i Oslo. Til sammenligning var tallene nede i henholdsvis 19 og 16 prosent i 2006.

– Det paradoksale (med dieselforbudet i Oslo red.anm.) er at man nå må parkere en splitter ny Euro 6 diesel bil, men kan ta fram en gammel bensinbil fra 1980-tallet og kjøre så mye du vil. Det er ikke bra, hverken for miljøet eller klimaet, mener Thorsen.

Han understreker at OFV ikke er imot tiltak for å begrense forurensningen, men mener at Oslo har tatt feil grep.

Også NAF skeptisk

NAF mener dieselforbudet er et drastisk tiltak som får store konsekvenser for mange.

– Når du gjør noe så drastisk må det ha effekt på luften. Vi vil være veldig på for å evaluere og kreve innsyn i resultatene fra evalueringen. Skulle det vise seg å ikke gi noen effekt, vil vi nok styrke stemmebruken, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Hun understreker at de, selv om de er skeptiske til forbudet, vil oppfordre alle til å la dieselbilen stå. Men hun savner gulroten.

– De har ikke gjort noen ting for å tilrettelegge. Vi savner den utstrakte hånden for å hjelpe folk til å komme seg på jobb. Når byrådet kommer med forbud burde hun også kommet med et tilbud samtidig – som ekstra busser og matebusser fra innfartsparkeringene.

