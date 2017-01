Oslobyrådet gjorde det ulovlig for flyreisende å kjøre hjem

Flyreisende fra Oslo måtte kjøre dieselbilen ulovlig hjem. Oslobyrådet ga ikke unntak fra kjøreforbudet for folk med bil parkert ved flyplasser.

Fergereisende derimot, fikk unntak fra kjøreforbudet for dieselbiler på kommunale veier i Oslo, viser protokollen fra byrådets endelige behandling av kjøreforbud-forskriften fra desember 2016.

Flere reagerer nå på at ferje- og flyreisende med dieselbilen stående på parkeringsplass behandles forskjellig av Oslo-politikerne.

– Fint å kjøre lovlig hjem



FLYPLASS-TALSMANN: Kristian Løksa jobber på Oslo Lufthavn, Gardermoen for i Avinor. Foto: , Avinor

Unntakene fra dieselbil-forbudet * Kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi. * Biler klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, såfremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi. * Kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo. * Kjøretøy som transporterer forflytningshemmede med p-bevis. * Utrykningskjøretøy. * Kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste. * Pasienttransport. * Kjøring til og fra fergetransport. (Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte.) * Kollektivtrafikk. * Kjøretøy med persontransportløyve. * Bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn. (Kilder: Byrådet og Bymiljøetaten i Oslo kommune.)

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor på Oslo Lufthavn, etterlyser likhet for loven mellom de fly- og ferjereisende dieselbilistene.

– Vi synes det hadde vært fint at flypassasjerer som har satt fra seg bilene sine på våre parkeringsplasser, kan kjøre sine biler lovlig hjem. Hvis det er slik at bilister som har tatt ferge, har fått unntak fra kjøreforbudet, ser jeg ingen grunn til at ikke flypassasjerer fra Oslo også skal få det, sier Løksa til VG.

Avinor har ansvaret for flere tusen parkeringsplasser ved hovedflyplassen på Romerike.

Ønsker smidighet



Leder Eirik Lae Solberg (H) i Miljø- og samferdselskomitéen i Oslo, mener unntaks-praksisen er både firkantet og inkonsekvent.

– Hvis folk skal reise til flyplassen under kjøreforbudet, må man kunne vente at de bruker kollektive transportmidler. Men det blir noe annet når bilen er parkert ved flyplassen og den reisende skal hjem. Da kan man ikke vente at den som har landet tar kollektivtrafikk hjem, hvoretter man lar bilen stå og reiser tilbake til Gardermoen igjen for å hente bilen når dieselforbudet er opphevet, sier Solberg til VG.

Han oppfordrer politi og vegvesen, som foretar kontroller av kjørende på kommunale veier, om å utvise skjønn og vennlig fleksibilitet fremfor regelridende firkantethet.

Unntakt for fergereisende



På unntakslisten for kjøreforbudet for dieselbiler sto både næringstransport, utrykningskjøretøy, diplomatbiler og kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste.

I tillegg - altså kjøring til og fra fergetransport og parkering ved fergekaiene for de fergereisende.

Media-ansvarlig, Monica Olsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune, bekrefter at det ikke ble innført noe unntak for flyreisende som vil kjøre lovlig hjem til sine bosteder i Oslo.

– Men vi ser at dette nå slår skjevt ut, så det blir nå vurdert å gi unntak fra kjøreforbudet i Oslo også for flyreisende som skal kjøre dieselbil hjem etter flyreise, sa Olsen til VG før hele dieselforbudet ble opphevet tirsdag.

– Det blir nok slik i fortsettelsen, legger hun til.



Hun sa også om at kontrollerende organer «ville være lempelige» med denne gruppen bilister når de utfører sine kontroller.