Gratis buss, trikk og bane i Oslo på dager med femdoblet bompris

Det er flertall i Oslo kommune – og trolig også i Akershus – for gratis kollektivtransport på dager med svært høy luftforurensing.

Det ble klart etter at byrådspartiene i Oslo onsdag kveld snudde og gikk inn for samme ordning som Bergen (ekstern lenke).

Også det politiske flertallet i Akershus fylkeskommune innstilt på samme løsning, ifølge lederen for samferdselsutvalget, Solveig Schytz (V).

Vedtaket i Oslo ble fattet i tilknytning til at byen allerede fra kommende vinter innfører en femdobling av dagens bomsatser på få dagene i året byluften er aller mest forurenset.

Både pisk og gulrot

– Jeg er veldig glad for at vi fikk med oss byrådspartiene på en slik gratisløsning. Det viser at det ikke bare er pisk – men også gulrot som må til for å endre folks vaner i trafikken når det trengs, sier leder Eirik Lae Solberg i Høyres bystyregruppe til VG. Han er også leder av samferdsels- og miljøkomitéen i Oslo.

– Kan det ikke bli kaos når folk flytter jobbreisene sine fra bil til gratis buss og bane på disse enkeltdagene med femdoblet bompris?

– Det kan bli krevende. Derfor er det også endel av vedtaket at kapasiteten på buss, trikk og bane må økes på disse dagene. Men det må skje på kort varsel, svarer Solberg.

MEDVIND: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, sikret seg flertall for både kraftig økning av bomprisen på de mest forurensede dagene og gratis kollektivtrafikk på de samme dagene. Foto: Terje Bringedal , VG

Raymond og Lan snudde



Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortalte VG tidligere onsdag kveld hvorfor byrådspartiene plutselig kunne godta gratis kollektivtrafikk etter at de tidligere hadde argumentert mot det.

– I forrige uke ble det klart at Bergen får lov å tilby gratis kollektivtrafikk på slike dager. Det er positivt og noe vi nå også vil gjøre i Oslo, sa byrådsleder Johansen.

Johansen og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) erkjenner at det vil gi mer kø for å komme seg med busser og andre offentlige kommunikasjonsmidler:

«Fagnotatet påpeker at innføring av beredskapstakster vil øke presset på kollektivtilbudet. Det finnes noe ledig kapasitet i dagens kollektivsystem, men det vil være fullt på enkelte avganger i rushtiden morgen og ettermiddag. På dager med høy luftforurensing må reisende oppfordres til å reise før eller etter rushtid for å jevne ut toppene og utnytte eksisterende kapasitet, eller la være å reise hvis de kan det, skriver de to.

ENIG MED NABOEN: Leder Solveig Schytz (V) i samferdselsutvalget i Akershus eier Ruter sammen med Oslo kommune. Hun er også for å tilby gratis buss og bane når bomprisen femdobles. Foto: Frank Ertesvåg , VG

– Dette blir vi enige om



Leder Solveig Schytz (V) i samferdselsutvalget i Akershus, sier at flertallspartiene også der er innstilt på å gå inn for gratis kollektivtrafikk, unntatt tog, på de få dagene i året da bomtakstene blir femdoblet fra dagens nivå på 33 kroner.

– Beregningene viser at det vil bli 27 prosent mindre biltrafikk i bomringen som følge av femdoblingen. Den passasjerflyttingen over til buss og bane må vi klare å håndtere, sier Schytz.

Samferdselsutvalget i Akershus gjorde et mindre konkret vedtak enn naboene i Oslo om gratis kollektivtransport. Men:

– Dette blir vi enige med Oslo om. Vi har samme intensjon om dette som Oslo, men trenger en utredning av hvordan vi skal løse dette, sier Schytz.

I vedtaket fra Akershus-politikerne henstilles også nabo-politikerne i hovedstaden om å kutte utslipp på andre måter enn fra bilistene.

– Akershus fylkeskommune henstiller Oslo kommune om å intensivere arbeidet med å redusere luftforurensingen fra vedfyring og båttrafikk i Oslo.