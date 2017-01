Dieselforbudet i Oslo er opphevet

Dieselforbudet i Oslo ble opphevet tirsdag klokken 18, opplyser Bymiljøetaten.

De siste værprognosene tilsier ifølge Bymiljøetaten at det ikke lenger er fare for høy eksosforurensning over et større område av byen onsdag.

«I natt og i morgen ventes det inversjon, men den er relativt svak. Utover dagen i morgen ventes det også å komme inn vind i høyereliggende områder, noe som sannsynligvis vil gi god omrøring i luftmassene utover ettermiddagen og kvelden», heter det i en pressemelding fra etaten.

Les også: 3 av 10 diesel-eiere lot bilen stå

– Årsaken til forbedret luftkvalitet i dag er mest sannsynlig en kombinasjon av værforholdene og reduksjon av utslipp fra dieselbiler, heter det videre i pressemeldingen.

Grønne nivåer

Norsk institutt for luftforskning (NILU) sier forurensningsnivået i Oslo har vært lavt nesten hele tirsdagen.

– Det har gått over all forventning. Det har vært grønne nivåer helt siden jeg begynte å sjekke klokken 0700. I en periode var det så vidt oppe på oransje – som er moderat nivå – på Hjortnes og Alna. I tillegg var det en episode ved Aker sykehus på riksvei 4 rundt klokken 14 hvor det var oppe på oransje, men resten av tiden har alt vært grønt, sier kommunikasjonssjef Christine Solbakken i NILU til VG.

Og de oransje nivåene varte ikke lenge, kun en time eller to.

– Det har vært kjempebra, oppsummerer Solbakken.

VG mener: Ja til dieselfrie dager

– Og hva er årsaken til at nivåene har vært så lave?

– Vi har dessverre ingen fasit, men vi antar at værforholdene har spilt positivt inn. Snøen som kom i dag tidlig bidro til at spredningsforholdene har vært bedre enn forventet. Det har vært litt mer vind og fordi det har vært såpeglatt etter regnet har alle kjørt sakte hjem. Men det er også tydelig at mange har tatt til seg forbudet og satt dieselbilen igjen hjemme, sier Solbakken og refererer til tall fra bomringeselskapet Fjellinjen som viser at tre av 10 lit dieselbilen stå.

– Luftkvaliteten har vært mye bedre enn det prognosene våre viste mandag og det er vi veldig glade for, avslutter Solbakken.

Les også: Ngyen Berg forsvarer dieselforbud: – Det viktigste er innbyggernes helse

Avviste Frp-krav



Tirsdag morgen krevde Frp i Oslo av kjøreforbudet for dieselbiler måtte oppheves umiddelbart fordi problemet med luftforurensningen ikke lengre er akutt.

Men det avviste Raymond Johansen:

– Frp har alltid vært imot dieselforbudet. Og det hadde vært hyggelig om de en eneste gang kunne gidde å identifisere seg med de ungene som må være innendørs ganske mange dager i året fordi det slippes ut for mye NoX. Jeg er glad for at folk i Oslo tar ansvaret selv og ikke hører på Frp, sa Raymond Johansen til VG tidligere i dag.