Dieselbil-forbudet: – Langt unna «rødt»-nivå

Snøværet i morgentimene tirsdag gjorde at det lyste grønt på alle målinger av luftkvaliteten i Oslo. Prognosene fremover er usikre i hovedstaden, hvor dieselbilforbudet nå er i gang.

Oslo våknet til snø i dag tidlig. Det har innvirkninger på luftkvaliteten i hovedstaden hvor det akkurat nå er kjøreforbud for dieselbiler.

– Snøværet ga en midlertidig bedring i situasjonen, men det ser ut til at været nå endrer seg, og det kan bety at forurensningen vil stige. På Smestad og Hjortnes er det på vei opp. Vi må følge med hvordan dette utvikler seg, men det er langt unna rødt-nivå foreløpig, sier kommunikasjonsjef i NILU (Norsk institutt for luftforskning), Christine F. Solbakken til VG.

– Det som gjør at dette er så usikkert er at været er en veldig kraftig påvirkende del av dette, og samtidig vet vi ikke nøyaktig hvor mange dieselbiler som kjører i dag. Så det er to usikre krefter som virker inn på situasjonen, forklarer hun.

Kald luft på bakken

– Det som blir spennende å se nå er om inversjonen kommer til å tette seg til igjen. Det vil påvirke situasjonen veldig. Vi fikk en liten pause nå i morgentimene, men det ser ikke ut som den holdt seg.

Inversjon betyr at luften er varmere jo høyere opp man kommer, mens den kalde luften blir legger seg mot bakken. Dermed blir forurensningen «fanget» ved bakken.

Luftkvaliteten måles kontinuerlig, og publikum kan følge utviklingen for sitt nærområde på denne siden. Den oppdateres omtrent en gang i timen.

Fra klokken 06 tirsdag morgen ble det forbudt å kjøre dieselbil på kommunal vei i Oslo. MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg sa mandag kveld til VG at det er umulig å si hvor lenge forbudet kommer til å vare.

BYRÅD: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kan ikke gi noen lovnader om når diesel-sjåfører kan kjøre i Oslo igjen. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi følger situasjonen kontinuerlig. Men det man vet, er at når det er den type værforhold som vi har nå, med varm luft oppå kald luft, så kan det ta litt tid å få foruresningen til å gå ned. Jeg håper at vi får den så fort som mulig, for det er ordentlig farlig når den blir sånn som den er nå, sa Berg.

Fortsatt fare

Tirsdag morgen er det ingen planer om å lette på kjøreforbudet for dieselbiler i Oslo kommune:

– Det har kommet litt snø som ikke var varslet, men det er ventet å gi seg snart. Vi har en løpende dialog med Meteorologisk Institutt, og det vi får opplyst er at nedbøren ikke vil ha stor betydning for eksosforurensningen, sier Alise Davidsen, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

– Det ventes fortsatt lite vind både i dag og i morgen, og det er fare for høye konsentrasjoner av eksos. Samtidig sier værprognosene fortsatt at det vil bli bedring og mer vind fra torsdag morgen.

Vakthavende meteorolog Nina Larsgaard ved Meteorologisk institutt sier at de i formiddag vil sende opp en værsone, som vil gi noen klarere svar på hvordan situasjonen utvikler seg.

– Vi fikk et snøfall som kom mye tidligere enn varslet. Det kan ha hatt en liten effekt på forurensningsnivået, men nedbøren vil uansett gi seg nå, sier Larsgaard.

– Resten av dagen i dag vil det være opphold og ingen endring i vindforholdene. Vi vil ha inversjon, altså varm luft som ligger som et lokk på den kalde luften, både i dag og i morgen. Torsdag er det varslet mer vind, så da kommer det til å bryte opp.