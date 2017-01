AUF-lederen unngår Oslo-lufta: – Har fått kraftig redusert lungekapasitet

Med dagens luftkvalitet holder Mani Hussaini (AUF) skjerfet foran munnen mens han skynder seg til og fra jobb. Resten av dagen holder han seg inne.

«At noen må la diesel-bilen ligge for at vi som sliter kan puste mener jeg er rimelig», skriver Hussaini på Facebook.

Siden han flyttet til Oslo i 2006 har AUF-lederen fått stadig større problemer med å puste, forteller han selv. Når luftkvaliteten er særlig dårlig, sånn som i dag, holder han seg innendørs så mye som overhodet mulig.

– Jeg løper nesten til jobb og holder skjerfet foran munnen. Når jeg kommer hjem, går jeg ikke ut igjen resten av kvelden.

Den nygifte 29-åringen forstår derfor lite av at Oslo Frp ber byrådet om å avblåse forbudet.

– Det bare viser at Frp ikke forstår at den lufta vi har i Oslo i dag, er så forurenset at den gjør mennesker syke. Flere barnehager er nødt til å fortelle barna at de ikke kan gå ut og leke, hvilket Frp åpenbart ikke bryr seg om. Det synes jeg er trist, sier Hussaini.

Selv står politikeren i helsekø for å få undersøkt lungene sine hos en spesialist, forteller han.

VG har vært i kontakt med legekontoret der Hussaini har sin fastlege. De kan bekrefte at han har vært hos legen med problemer knyttet til pustevansker tidligere, men kan ikke slå fast hva det skyldes.

På Facebook skriver Hussaini at lungekapasiteten er redusert til 60 prosent.

– Hvor tar du dette tallet fra?

– Det er basert på en test jeg gjorde hos legen, der man skal puste i en maskin for å vise hvor mye av lungekapasiteten man bruker, sier han.

– Kan du være sikker på at det skyldes Oslo-lufta?

– Ikke helt, men fastlegen min utelukker det ikke. Jeg har vært topptrent og spilt fotball i mange år, og jeg lever fortsatt en sunn livsstil. Dessuten kjenner jeg det når jeg er ute på dager med dårlig luftkvalitet. Det er umulig for meg å puste ordentlig, og jeg hoster konstant, sier han.

Hussaini er glad for at byrådet har innført et midlertidig forbud mot dieselbil, men håper det vil gjøres mer for å bedre luftkvaliteten også på lang sikt.

– Dette er et godt tiltak, men i det lange løp kan vi ikke holde på slik. Kollektivtilbudet må bedres, og dessuten mener jeg man bør vurdere å gjøre flere veier innerst i sentrum bilfrie, sier han.

– Vi har best dokumentasjon på at de som blir sterkest påvirket av luftforurensing er de som har en etablert sykdom i luftveiene eller har hjerte-og karsykdommer. Men det er viktige å huske at astma og kols er folkesykdommer. Det gjelder mange, sier konstituert seksjonsoverlege ved Lungeavdelingen ved Haukeland sykehus.

Hun sier det ikke finnes belegg for at høy luftforurensning i de nivåene det er snakk om i Oslo nå kan forårsake lungesykdommer ene og alene, men at det kan spille inn.

– Kroniske lungesykdommer kan komme av flere årsaker. Hvis man for eksempel står i en jobb der man er utsatt for mye eksos, røyker og er utsatt for luftforurensing, kan alle delene virke sammen i en pakke. Men vi har ingen tall som tyder på at noen kan få det særlig på grunn av luftforurensing, sier Aanerud.

Overlegen sier imidlertid at tall tyder på at luftforurensing kan forårsake akutte bronkitter og lungebetennelser. For dem som har hatt hjerte- og karsykdommer eller hjerteinfarkt kan høy forurensing føre til økt medisinbruk, legevaktsbesøk, sykemeldinger, sykehusinnleggelser og i verste fall død, sier hun. I tillegg er barn særlige utsatte fordi lungene vokser og de er mer aktive.

– Det er viktig å ta problemet med luftforurensing på alvor. Alle kjenner noen som har hatt hjerteinfarkt eller sliter med astma, sier Aanerud.