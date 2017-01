Advarte mot avgiftskutt for dieselbiler i 2007: – Hva var det jeg sa?

Professor Michael Olaf Hoel ble avfeid av den rødgrønne regjeringen da han advarte mot avgiftskutt på dieselbiler, NOx og dårlig Osloluft for ti år siden.

Siden har han ikke minnet noen om sin kritikk fra februar 2007. Ikke før VG tar kontakt denne uken - etter historiens første forbudsdag mot dieselbil-kjøring i hovedstaden.

– Jeg får vel si: Hva var det jeg sa? Man hadde kunnskapen om utslipp fra dieselbiler også den gang for ti år siden. Vi visste at NOx fra dieselbiler var høyere enn fra andre biler. Jeg tillot meg å påpeke at flere dieselbiler og økte utslipp av NOx ville bli et lokalt problem med forurenset luft i Oslo, men et problem som kunne løses, sier Hoel.

Det midlertidige dieselforbudet i Oslo varte i kun 12 timer.

Flere ville velge dieselbiler



Flere medieoppslag fra vinteren 2007 bekrefter hans utsagn.

Hoel påpekte, blant annet i Dagens Næringsliv 21. februar 2007 at effekten av lavere bilavgift for nye dieselbiler, var at flere valgte dieselbiler, og at dette kunne bli ganske betydelig, særlig i Oslo.

Dette avviste daværende statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet. Han anslo at NOx-utslippene ville få en knøttliten økning. Også daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) nektet å følge rådene fra dieselbil-skeptikere som Hoel.

– Vi snakker om en helt marginal økning, sa Schjerva i 2007.

Sist tirsdag i 2017 skrev Schjerva følgende i en e-post til VG:

– Den isolerte effekten av dette tiltaket i 2007 kan ikke forklare dagens problem med forurensning i Oslo. Vi fulgte raskt opp med andre tiltak som gjorde bruk av diesel dyrere. Jeg syns det er rimelig å kritisere oss for at vi ikke brukte enda tøffere virkemidler mot lokal forurensning, men ikke at vi gjorde biler med med lave klimagassutslipp billigere i innkjøp. Den politikken er videreført og forsterket av ulike regjeringer og har løftet Norge til verdenstoppen i tetthet av elbiler, ifølge Schjerva.

Kristin Halvorsen taus

Hans daværende sjef og ansvarlig for avgiftskuttet på dieselbiler, Kristin Halvorsen er nå direktør i Cicero - senter for klimaforskning.

Hun har ikke anledning til å la seg intervjue av VG ettersom hun har vært opptatt og på reise hele uken, ifølge Cicero-rådgiver Erik Tollefsen.

Professor Michael Olaf Hoel ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo snakker derimot mer enn gjerne. Han mener Halvorsen og daværende rødgrønn regjering, så seg litt blinde på karbondioksid.

– Jeg fikk jo rett



– Det var for mye fokus på CO2. Men jeg fikk jo rett, og jeg er ikke overrasket over at jeg fikk rett. Nå har da også myndighetene tatt til fornuften senere. Men dette med troen på at dieselbilene var renere enn andre biler, ble hausset opp. Folk kjøpte dieselbiler i stort monn, og mange av disse bilene er fortsatt på veiene og forårsaker store NOx-utslipp.

– Har du i senere tid møtt noen av de politikerne du advarte i 2007?

– Nei, jeg har nok ikke det. Det har ikke vært noe naturlig forum å ta det opp i heller. Men jeg har vært medlem av den regjeringsoppnevnte grønn skattekommisjon. Der har vi gått inn for mer miljødifferensierte bompengesatser og avgifter som de mest treffsikre tiltakene.

– Firkantet dieselforbud



– Hva mener du om dieselforbudet som ble innført i Oslo?



– Det er etter mitt syn et firkantet tiltak. Jeg skjønner veldig godt de mange som har kjøpt dieselbil. Tabben fra regjeringen om å motivere folk til å kjøpe dieselbil gjennom lavere avgift, kan ikke umiddelbart rettes opp igjen. I stedet bør det altså innføres miljødifferensiering innen bomsatser og bilavgifter, svarer Hoel.

– Du kjører ikke dieselbil selv?

– Vi har både dieselbil og elbil. Til byen kjører vi elbilen. Men i dag jobber jeg på hjemmekontor, svarte Hoel på VGs spørsmål på selve dieselforbudsdagen sist tirsdag.