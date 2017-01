Advarer mot «diesel-lekkasje» fra Øst-Europa

Både Lastebileierforbundet og eiere av bensinstasjoner advarer mot økt diesel-fylling og diesel-smugling fra utlandet etter nyttårs-prishoppet i Norge.

Direktør i Lastebileierforbundet og tidligere partisekretær i Frp, Geir A. Mo er oppgitt over en dieselpris på opp mot 16 og 17 kroner literen som følge av de nye avgiftene fra hans tidligere medpolitikere.

Som direktør i Lastebileierforbundet ser han daglig norske transportører som sliter i konkurransen mot utenlandske kolleger som fyller vesentlig billigere diesel og dundrer innover grensestasjonene.

– Mens en vanlig personbilist nå må ut med 800-900 kroner for full tank, snakker vi om flere tusen kroner for å fylle tanken for våre medlemsbedrifter. Dette skjer takket være politikere som ikke har fulgt godt nok med i timen, sier Mo til VG.

LASTEBIL-SJEF: Geir A. Mo mener partiene som sørger for avgiftshopp og rekordhøye drivstoffpriser ikke har sett godt nok på følgene av budsjettforliket. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Han mener partiene bak budsjettforliket og avgiftsøkningen på drivstoff, inkludert hans gamle arbeidsgiver Frp, ikke har vurdert konsekvensene av avgifts- og prisøkningen.

Skjev konkurranse



– Dette får konsekvenser for norske arbeidsplasser. Norske transportører blir i enda større grad utkonkurrert av utenlandske- som kan kjøre på mye billigere drivstoff. I tillegg vil vi få økt smugling av diesel. Og dyrere diesel her hjemme vil føre til dyrere transportkostnader som igjen vil gi dyrere varer for forbrukeren, sier Mo.

Eier av Shell-stasjonen i Kirkenes, Knut Rollstad, har lenge opplevd at bilister i Sør-Varanger og omegn drar over grensen til Russland for å fylle diesel.

– Der ligger prisen på rundt fem kroner literen. Folk herfra kjører mer enn tidligere til Russland for å fylle drivstoff, sier Rollstad til VG.

Ifølge nettstedet Globalpetrolprices.com lå dieselprisen like før nyttår på 0,59 dollar i Russland, mens den lå på 1,66 dollar i Norge - før avgiftshoppet. Snittprisen internasjonalt lå på 0,87 US dollar.

Dropper bombetaling



Mo i Lastebileierforbundet irriterer seg også over prisøkningen i mange bomstasjoner ved nyttår, og minner om at mange utenlandske transportører spekulerer i å la være å betale bompenger under sine transportoppdrag i Norge.

– Dette blir i liten grad fulgt opp godt nok av norske myndigheter, sier Mo.

– Hvordan reagerer du på at dine tidligere kolleger i Fremskrittspartiet har bidratt til å innføre avgiftshoppet på drivstoff?

– Lastebileierforbundet er skuffet over at dette blir innført. Samtidig så ser jeg at det er et resultat av den politiske situasjonen. Dette må vi nå forholde oss til, svarer Mo.

Nær 17 kroner literen



Innehaver av Cirkle K-stasjonen i Vadsø, Raymond Ananiassen, har også hørt om den økte Russland-trafikken, men merker selv ikke så mye til konkurransen fra billig russer-diesel.

– Avstanden dit blir for stor til at det lønner seg noe særlig for bilister i mitt distrikt, sier bensinstasjoneieren i Finnmarksbyen. Han tok kr. 16.63 for en liter bensin mandag kveld, mens dieselen sto i kr. 15.59.

Det er ca. 18 mil fra Vadsø til Kirkenes, som ligger mye nærmere grensen til naboen i øst.