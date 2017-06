Bil havnet i elv i Finnmark – skyldte på fiktiv sjåfør

To personer ble lettere skadet etter at de havnet i elven. De hevdet en tredje person kjørte bilen, men politiet tror de lyver.

De to fikk behandling på stedet, mens politiet forsøkte å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd i Børselv i Porsanger ved 19.30-tiden.

Til politiet fortalte mennene at en tredje person hadde dratt fra stedet, men dette tror ikke politiet noe på.

Brannvesenet har søkt og konstatert at bilen er tom.

– Det er ingen grunn til å tro at det var flere i bilen, sier operasjonsleder Geir Roar Nesbø i Finnmark politidistrikt til NTB.

Litt før klokken 01 opplyser politiet på Twitter at de ikke har funnet noen savnet eller skadet person på stedet, og at etterforskningen tilsier at det kun var to i bilen.

– Vi mistenker at én av de to vi har tatt hånd om, har kjørt bilen i beruset tilstand, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Johnsen til iFinnmark.

Han legger til at nødetatene måtte reagere ut fra den første meldingen de fikk.