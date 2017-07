Bjørnar Moxnes og Rødt får hjelp av Bernie Sanders til å få plass på Stortinget

Rødt og Bjørnar Moxnes (35) får eksperthjelp av Bernie Sanders internettstrategi i årets valgkamp. Nå skal han vinne valg som «Bjørnie».

Bjørnar Moxnes har et mål for høsten: 2017 skal bli valget hvor Rødt gjenvinner en plass på Stortinget.

Nå får han internasjonal drahjelp: En av Bernie Sanders valgkamp-strateger, Claire Sandberg, har vært i Norge og gitt Rødt valgkampråd.

Sandberg er en av hjernene bak hashtaggen #feelthebern, og hun drev Sanders digitale valgkamp. Nylig var hun i Storbritannia og hjalp Labour-leder Jeremy Corbyn i hans valgkamp.

Corbyn så ut til å tape massivt mot konservative Theresa May, men klarte overraskende å snu, og vippet nesten May ut av regjeringsmakten.

Nå er det altså Bjørnar Moxnes’ tur til å bli «Bjørnie».

– Jeg mener det er klart at Rødt kan vokse. Deres politiske ideer har gjenklang hos folk, særlig unge, sier Sandberg til VG.

LÆREMESTER: Claire Sandberg sto bak Bernie Sanders internettkampanje #feelthebern under primærvalget i 2016. Nå har hun gitt noen tips og vink til partiet Rødt. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

– Er du klar for å bli «Bjørnie», Moxnes?

– Vi er i alle fall klare for å komme inn på Stortinget, engasjere unge velgere og engasjere de i politikk på sikt, sier Moxnes.

Fakta om Rødt Partiet Rødt ble stiftet i 2007 da Rød Valgallianse (RV) og AKP slo seg sammen.

Bjørnar Moxnes har vært leder siden 2012.

Rødt har ikke vært representert på Stortinget siden RVs Erling Folkvord var partiets eneste representant i 1993 til 1997.

Et snitt av meningsmålingene det siste halve året viser at Rødt har ene representant inne på Stortinget.

Et snitt av målingene det siste halve året, gjengitt på nettstedet Poll of Polls, viser at Rødt seiler i medvind og er inne med én representant på Stortinget.

I VGs siste måling i juni fikk Rødt 3,5 prosent, noe som ville gitt partiet to stortingsrepresentanter.

På enkelte meningsmålinger er også Ap-leder Jonas Gahr Støre avhengig av Rødts støtte for å flertall for ny regjering.

75-åring vant Internett

Bernie Sanders (75) var for mange et ukjent navn da han utfordret Hillary Clinton om å bli Demokratenes presidentkandidat i primærvalget. Det som skulle være en enkel seier for Clinton, ble et langt og jevnt løp som Sanders til slutt tapte.

I dag er Sanders en av USAs mest populære politikere, og «hemmeligheten» bak hans suksess at 75-åringen vant internettet, mener Sandberg.

– Du kan bruke internett til å kringkaste ting eller du kan bruke det til å bygge en bevegelse. Det er en stor forskjell. Det var en grunn til at unge velgere med overveldende flertall stemte på Bernie: De fikk nyheter fra internett og ble en del av nett-bevegelsen, sier hun.

Men det handler ikke bare om å lage artige videoer, memer, få likes og være på sosiale medier. I bunnen må det ligge et politisk budskap, forklarer Sandberg.

– Dette var problemet for Hillary-kampanjen: Det var ikke noen innovative digitale metoder som kunne veie opp for at kandidaten ikke hadde et sterkt budskap og en politikk som ville forbedre folks liv. Alt vi i Bernie-kampanjen gjorde, som sørget for at han ble en så uforventet stor suksess, ville ikke ha virket dersom Bernie ikke hadde manet til en politisk revolusjon og kom med politikk for å fikse krisen USA står i. Men dette forstår ikke Demokratene, sier Sandberg.

85 millioner telefonsamtaler

Ifølge Sandberg har ledende strateger i det Demokratiske partiet bedt om å få tilgang til Sanders lister med e-poster til hans tilhengere for å bruke dem når de skal gjenreise partiet før neste valg.

– De tror at hvis Bernie gir fra seg e-postlistene sine så vil det være nøkkelen til suksess for Demokratene. De skjønner ikke at det ikke handler om listen, men det faktum at Bernie er villig til å kreve helsetjenester til alle, ta landet vårt tilbake fra Wall Street og milliardærene som gjør livet vanskelig for vanlig arbeidsfolk, sier hun og fortsetter:

– Demokratene trenger ingen epost-liste, de må adoptere Bernies politikk slik at folk blir entusiastiske for det politiske prosjektet. Det vil skape liv på sosiale medier og da kommer grasrotkampanjene på egen hånd. Folk er ikke villige til å gjøre en frivillig innsats for en establishment-kandidat som vil beholde den samme forfeilede status quo-politikken, sier hun.

Frivillige i Bernie-kampanjen holdt over 80.000 valgmøter, banket på fem millioner dører og tok 85 millioner telefonsamtaler. Ifølge Sandberg er det omtrent den samme organiseringen som Barack Obama hadde i sin presidentvalgkamp i 2012. Forskjellen er at mens Obama hyret inn 2200 betalte ansatte, var Bernie-kampanjen i stor grad drevet av frivillige.

EN FREMTID TIL Å TRO PÅ: Bernie Sanders holder tale under demokratenes landsmøte i fjor. Foto: Thomas Nilsson , VG

Virale videoer

Sandberg trekker parallellen fra Sanders valgkamp til Jeremy Corbyn (68) og hans brakvalg i Storbritannia i juni. Corbyn har gått fra å være utskjelt og latterliggjort, til å bli hyllet som en politisk sensasjon.

Heller ikke Corbyn suksess ville kommet uten en god internett-valgkamp og effektiv organisering av frivillige. Sandberg trekker frem grasrotorganisasjonen Momentum, som ble stiftet like etter at Corbyn ble partileder i 2015. I dag har organisasjonen 23.000 medlemmer. Under årets valgkamp gjorde de seg bemerket ved å lage valg-videoer som gikk vialt på nett.

– Disse videoene spilte en vital rolle og satte dagsordenen i valget. Personene som så videoene, registrerte seg ikke bare for å stemme, de ble med i bevegelsen og begynte å banke på dører, sier hun og legger til:

– Men, man ville ikke hatt en organisering på grasrota om man ikke hadde et fenomen på sosiale medier, og man ville ikke fått til en viral video uten å ha et sterkt politisk budskap, sier Sandberg.

Gamle menn og unge velgere

– Sanders og Corbyn er i 60–70 årene. Hvorfor appellerer disse eldre mennene til de unge?

– Det er ikke fordi de er eldre menn. Det handler om at de har «walked the walk» over lengre tid. Ingen tviler på hva de tror på og at de vil kjempe for politikken sin. Det har de har gjort det i årtier. Selv da de ikke hadde noen makt. Unge folk er pragmatiske og vil velge politikere som kommer med ekte løsninger på problemene som unge står overfor.

– Og «Bjørnie», er han en av dem?



– Rødt og Bjørnar engasjerer unge og jobber for en annen type politikk. De er inspirerte av Bernie-bevegelsen og er interessert i å lære av oss, og vi er interessert i å lære fra dem, sier Sandberg.

MR. POPULAR: Labor-leder Jeremy Corbyn har snudd fiasko til suksess i britisk politikk. Han slår særlig godt an hos unge. Her under Glastonbury Festival i juni. Foto: Dylan Martinez , Reuters

– Hvilke råd gir du Rødt?

– Vi vet at ikke alt kan overføres til land utenfor USA, men vi deler det vi gjorde og hva som virket på sosiale medier, på internett, på grasrotorganisering og hvordan håndtere frivillige, sier Sandberg.

Rødt har fått tilgang på flere av de digitale verktøy som Sanders-kampanjen tok i bruk, som blant annet et system for å sende ut tekstmeldinger til frivillige.

– Norge og USA er veldig forskjellige. Hvorfor tror du oppskriften på det du har gjort i USA og Storbritannia kan fungere i Norge?

– Jeg kjenner ikke norsk politikk så godt, men det Rødt gjør, som å kjempe imot privatisering i barnehagene, ta kampen mot new public management og forsøkene på å ødelegge velferdsstatens integritet, er viktig, sier Sandberg.





Klasseforskjeller

Moxnes mener det er mange likheter mellom den politiske situasjonen i Norge og i USA og Storbritannia, og at det derfor er mye å lære valgene der.

– Det tegnes et bilde av at Norge er et sosialdemokratisk lykkeland uten klasseforskjeller. Men det er ikke sant. Vi har den største klasseforskjellen i Norge siden 1930-tallet. Vi ser mange av de samme tendensene i Norge som ellers i verden. Vi må stoppe den økende klasseforskjellen og beskytte velferdsstaten, sier Moxnes.

– Felles for Sanders og Corbyn er at de har truffet velgere som kanskje har følt at politikerne ikke lenger taler deres sak. I Norge er det mange partier som ønsker å beskytte velferdsstaten, som Rødt vil. Er det ikke større konkurranse for Rødt å nå ut med dette budskapet?

– 30–40 prosent i Norge stemmer ikke. Dette er folk som føler at de ikke har noen som representerer dem i politikken i dag. Før trodde de kanskje at Arbeiderpartiet jobbet for dem, noe de gjorde, men det er lenge siden. Ap har ført en politikk som har svekket deres levevilkår. Så trodde de på Frp. De har vært i regjering i fire år, og de som hadde minst, har fått det verst med denne regjeringen. Nå har disse velgerne prøvd både Ap og Frp. Spørsmålet er nå hvor vil de gå dette året? Er det et parti som kan representere deres interesser eller ikke? sier Moxnes.

– Det Bjørnar sier, er det som gjør meg så begeistret for det Rødt står for og gjør. Det er det som nå skjer i mange land, gjør at trenger vi stemmer som Rødt, og noen som slåss for dem som står utenfor, sier Sandberg.

Corbyn 2017 – Sanders 2020

Til tross for at både Sanders og Corbyn gjorde overraskende gode valg, holdt det ikke til å vinne makten. Sandberg mener imidlertid Bernie-bølgen og Corbyn-vinden ikke er over riktig ennå.

– Innen ett år vil se en Corbyn-ledet regjering i Storbritannia. Også tror jeg enten Bernie Sanders er vår nye president i 2020, eller at det blir en kandidat som han gir stafettpinnen videre til. Jeg tror ikke den yngre generasjonen vil ønske seg tilbake til den forfeilede politikken fra det politiske etablissementet, som har skapt økende ulikheter i en flere land, sier Sandberg.