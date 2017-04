Ungdomsfest ute av kontroll i Bergen

To tjenestemenn er skadet etter at politiet rykket ut til en fest med 60-70 ungdommer.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var like etter klokken 02 natt til søndag at politiet meldte om en fest som var ute av kontroll på en privatadresse i Glasskaråsen.

Ifølge politiet var det snakk om en såkalt «slippfest» for russen.

Et kvarter senere meldte politiet at situasjonen hadde eskalert:

De skriver videre at to tjenestemenn er skadet og at flere ungdommer er arrestert. I tillegg er «en del ungdommer pepret», skriver politiet, som trolig viser til at de har benyttet seg av pepperspray.

Vet du noe om saken? Tips VG her!

VG har forsøkt å få tak i politiet, men uten hell.