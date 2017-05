Stord-ordfører Harry Herstad er død

Herstad ble sendt til sykehus etter å ha fått et illebefinnende på et møte fredag. Tirsdag opplyser kommunen at ordføreren har gått bort.

Ordføreren i Stord og tidligere Brann-direktør, Harry Herstad, gikk bort tirsdag formiddag, skriver Stord kommune i en pressemelding.

«Harry Herstad døde etter kort tids sykeleie. Han ble sist fredag innlagt på sykehus etter et illebefinnende. Harry døde med den nærmeste familien rundt seg», står det i pressemeldingen.

Stord kommune opplyser samtidig at alle politiske møter denne uken nå er avlyst.

Fikk illebefinnende i et møte

Herstad fikk et illebefinnende under et møte i Sunnhordland interkommunale miljøverk (SIM), hvor flere andre politikere i regionen var til stede. Han ble da fraktet til sykehus, skriver Bergens Tidende.

Søndag opplyste kommunen i en pressemelding at tilstanden var alvorlig og at det var uavklart «når eller om» Herstad ville komme tilbake som ordfører.

Det ble samtidig opplyst at varaordfører Jakob Bjelland fungerer som ordfører i Harry Herstad sitt fravær og vil så langt som mulig ivareta inngåtte avtaler. Tirsdag opplyses det imidlertid at alle møter i kommunen denne uken er avlyst.

Feiret nettopp milliardkontrakt

Så sent som i mars snakket E24 med ordføreren da han var på vei til Kværner for å feire kontrakten på fem milliarder kroner for rehabilitering av Njord-plattformen (krever abonnement).

– Krisen er ikke over med dette, men kontrakten er et godt signal, sa Herstad til E24 for bare en måned siden.

I fjor møtte ordføreren motstand i kommunen da han ikke klarte å overbevise innbyggerne i Fitjar kommune om kommunesammenslåing.

– De føler nok at vi er farlige fordi vi er større, men vi er ikke det. Vi ønsker å bygge en god kommune sammen, sa Herstad da.

Kjent Brann-sjef

Herstad, også kjent som «Harryen» som han gjerne blir kalt for på Stord, er kanskje mest kjent i Bergen som direktør i Sportsklubben Brann, en jobb han hadde i halvannet år før han gikk av i 1999, skriver Bergensavisen.

Herstad ledet Brann-klubben i en turbulent periode og uttalte i 1999 at han var villig til å selge Brann Stadion for å redde Brann fra en økonomisk krise.

Han har også vært informasjons- og organisasjonssjef i Nordland fylkeskommune, rådmann på Stord og fylkesrådmann i Hordaland.

Han ble 70 år gammel.

– Våre tanker går til familien, skriver kommunen i pressemeldingen.