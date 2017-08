Slik jakter politiet de stjålne vikingskattene

Kripos og Økokrim er allerede koblet på – og det kan bli aktuelt å koble inn utenlandsk politi i jakten på tyvene som stjal rundt 400 skatter fra vikingtiden i Bergen.

I hele forrige uke og gjennom helgen har fire-fem mann ved Historisk museum i Bergen jobbet med å få oversikt over alt som ble stjålet da en eller flere ukjente gjerningsmenn brøt seg inn og røvet med seg hundrevis av kulturarv-skatter.

Ifølge museumsdirektør Henrik von Achen vil antallet trolig vil komme opp mot 400 – kanskje flere.

– Fortvilelsen øker proporsjonalt med at listene blir lengre. Det er en helt forferdelig situasjon, sier von Achen til VG og fortsetter:

– Det tar tid å kartlegge hva som er borte, for en ting er der kassene eller eskene gjenstandene har ligget i har blitt liggende igjen, men i flere tilfeller er også disse tatt – og da er også gjenstandenes nummer også borte. Det kompliserer vårt arbeid.

BORTE: Her er et utvalg av de 67 myntene fra vikingtiden som ble stjålet lørdag for to uker siden. Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Etterlyst nasjonalt og internasjonalt

Politiførstebetjent Even Magnus Aspli ved tyveriavsnittet i Vest politidistrikt sier at de etterforsker bredt, men at de fremdeles ikke har mistenkte i saken.

– Det er vanskelig å angi hvor mange hos oss som jobber med saken, men dette er en prioritert sak innenfor vinning-segmentet. Nå i startfasen gjør vi det vi kan for å oppklare saken, sier han til VG.

Politiet har etterlyst det forsvunne godset gjennom sine kanaler, både nasjonalt og internasjonalt.

KLATRET OPP: Via dette stillaset tok en eller flere tyver seg inn på Historisk museum i Bergen. Foto: Politiet

– Det er snakk om Økokrim og Kripos sentralt, for en eventuell dialog med politiet utenfor våre landegrenser. Dersom godset ikke lenger er lokalt, så vil vi ha øyne og ører utover distriktet og landegrensene, sier Aspli.

Hvorvidt det er snakk om profesjonelle gjerningsmenn er det for tidlig å si noe om, ifølge politiførstebetjenten:

– Vi har flere hypoteser, etterforsker bredt og låser oss ikke fast til en teori.

– Hvilke hypoteser er det snakk om?

– Jeg kan ikke si noe om det, men det er en grunn til at vi har tatt kontrakt med Økokrim sentralt. Vi ønsker å dekke nasjonalt også dersom det ikke skulle være lokale gjerningsmenn.

Sikret spor

Tyven eller tyvene klatret opp via et stillas på museets tårn, som er under rehabilitering. I sjette etasje er et vindu knust, men politiet undersøker også andre mulige måter de kan ha kommet inn i museet.

– Hva dette er vil jeg ikke gå inn på nå siden det har betydning for etterforskningen, sier Aspli.

Politiet har sikret både tekniske og elektroniske spor på åstedet.

– Vi har sikret en del spor som er sendt inn til analyse sentralt, men før det har vi lite konkret. Erfaringsmessig kan det ta noen uker å få svar, sier Aspli, som ikke ønsker å gå mer detaljert inn på hvilke spor det er snakk om.

Ved to anledninger lørdag kveld 12. august, klokken 19.20 og 21.20, gikk alarmen av ved Historisk museum. Nokas – som har ansvaret for sikkerheten – rykket ut, men fastslo at det var falsk alarm begge gangene.

– Vi rykket ut på disse alarmene, men siden dette fremdeles er en politisak vil jeg ikke si mer enn det, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

Universitetsmuseet i Bergen har opprettet en side på Facebook i jakten på svar på hvem som står bak og hvor vikingskattene befinner seg. Den teller nå over 5400 medlemmer fra inn- og utland.

– Vi har gjort dette for å prøve å gjøre gjenstandene så kjent at folk kan gjenkjenne dem, sier museumsdirektør von Achen.