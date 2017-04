Russefest ute av kontroll: Gikk til angrep på politiet

Politifolk ble slått og sparket, og flere ungdommer ble sprayet med pepperspray i forbindelse med en russefest i Bergen.

Det var like etter klokken 02 natt til søndag at politiet meldte om en fest med ungdommer som var ute av kontroll på en privatadresse i Glasskaråsen.

Ifølge politiet var det snakk om en såkalt «slippfest» for russen.

– Da politi kom til stedet meldte de raskt om at det var 60–70 ungdommer der og fullstendig kaos, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Etter at politiet var på plass, eskalerte situasjonen.

– Først begynte ungdommen å kaste flasker mot politiet, så steiner og til slutt gikk de løs på en politibil og tjenestemenn, sier Magnussen.

Operasjonslederen forteller at en av politifolkene ble bitt i fingeren, mens en annen ble sparket og angrepet med pepperspray - noe også politiet brukte mot flere av ungdommene. Syv ungdommer er satt i arresten.

Det er ikke bare i Bergen at politiet natt til søndag fikk kjenne på at russetiden for alvor er i gang.

Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der politi på stedet påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg.

På Liertoppen i Buskerud ble to russebusser bortvist etter å ha spilt musikk på «full guffe», og flere steder har politiet utstedt forelegg på grunn av for mange passasjerer i russebusser.

– Det er nulltoleranse for overtredelse, er den klare beskjeden fra politiet i Asker og Bærum.