Ny varslersak hos Bergen-politiet

Politiledelsen i Bergen har fått nok et varsel på sitt bord. En etterforsker ved politihuset hevder etterforskningen i en alvorlig voldssak har vært for dårlig.

Ifølge etterforskeren skal tips ha blitt liggende urørt i månedsvis og sentrale personer ble aldri avhørt, skriver Bergens Tidende.

Varselet gjelder saken hvor forretningsmannen Reidar Osen ble overfalt og mishandlet av tre maskerte menn som krevde ham for penger i desember 2015.

Politimannen mener at sentrale etterforskningsskritt ikke ble fulgt opp og at konkrete spor ble liggende.

I februar i fjor ble en rumensk mann pågrepet og siktet i saken, men han ble senere sluppet fri.

– Jeg kan bekrefte at vi i slutten av forrige uke mottok et varsel fra en av våre etterforskere angående politidistriktets etterforskning av overfallet på Reidar Osen. Detaljer om innholdet i varselet skal behandles fortrolig, og jeg kan derfor ikke si noe utdypende om det, sier politimester Kaare Songstad til avisen.

De siste årene har politidistriktet hatt flere varslersaker, senest i fjor da en ansatt slo alarm om at narkotikakriminalitet angivelig ble nedprioritert. Spesialenheten for politisaker bekreftet tidligere i uken at etterforskningen av narkovarselet er ferdig.

