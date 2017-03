Næringslivsleder dømt: Befølte jente (15) ombord på privatfly

En næringslivsleder i 60-årene fra Bergen er dømt til fem måneders fengsel for overgrep mot en 15 år gammel jente, skriver Haugesunds avis.

Næringslivslederen skal ha truffet jenta på en datingside på nett i april 2016 der hun oppga at hun var 17 år, står det i dommen, skriver avisen. Den 15 år gamle jenta bodde da på en barnevernsinstitusjon.

I dommen fra Haugaland tingrett står at jenta ba mannen i en SMS-utveksling om å kjøre henne til Oslo flere ganger.

Etter hvert avtalte de to at jente kunne være med i privatflyet hans fra Karmøy til Østlandet, der han skulle i et jobbmøte. Da mannen ankom byen med fly leide han en bil og kjørte til institusjonen før han tok henne med på et hotell.

Både i bilen og på hotellrommet forgrep næringslivslederen seg på jenta, skriver avisen. På hotellet utførte han overgrep som i straffeloven er likestilt med samleie.

Ombord i privatflyet dagen etter befølte mannen også jenta i skrittet utenpå klærne, står det i dommen.

Den femte straffesaken

I Haugaland tingrett ble mannen dømt til fem måneders fengsel samt 40.000 kroner i erstatning etter at retten slo fast at mannen handlet forsettlig.

Mannens forsvarer, advokat Bjarte Arlie, opplyser til avisen at han ikke har fått diskutert dommen med klienten sin og ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Saken mot næringslivslederen er den femte straffesaken mot eldre menn som har forgrepet seg seksuelt på jenta etter at de opprettet kontakt med henne via nettsiden, skriver avisen.