Leter verden rundt etter stjålne vikinggjenstander

Antallet stjålne gjenstander er nå rundt 400, ifølge Universitetsmuseet. En «Game of Thrones»-effekt har gjort vikinggjenstander spesielt populære forteller forsker.

Det var mandag morgen, 14. august, at ansatte ved Universitetsmuseet oppdaget at det hadde vært innbrudd på Historisk museum i Bergen i løpet av helgen.

Tidligere ble det meldt om at minst 245 historiske gjenstander, noen opp mot 2000 år gamle, hadde blitt stjålet. Nå frykter museet at totalen blir nærmere 400.

«Vi arbeider på spreng med å få oversikt over hva som er stjålet. I øyeblikket tror vi at totalen kan komme til å ligge omkring 400 objekter. Det er et høyt tall, og fortvilelsen øker for hver gjenstand vi må føye til listen. I særlig grad har dette gått ut over våre samlinger fra vikingtid», skriver museumsdirektøren i en uttalelse på Universitetsmuseet i Bergen sine Facebook-sider lørdag kveld.

«Game of Thrones»-effekt



Tyveriet har engasjert folk verden over, og nyheten som de forsvunne vikingskattene har dukket opp i blant annet Malaysia og Singapore viser Facebook-siden.

Donna Yates, foredragsholder i organisert antikvitetssmugling og kunsttyveri, ved Universitetet i Glasgow, forteller til VG at vikinggjenstander er spesielt attraktivt for tiden.

– Spesielt blant middels dyre antikvitetsbutikker. Det er spekulasjoner om det er på grunn av en «Game of Thrones»-effekt, noe jeg kan se logikken i, spesielt ettersom prisnivået vi snakker om ikke er veldig høyt, sier Yeates.

Hun kjenner ikke spesielt til tyveriet i Bergen, men forteller at vikinger er et populært tema innen populærkultur.

– Det ser ut som at folk vil ha deres egen bit av vikingene, derfor er det en etterspørsel, forklarer hun.

Forsker: Verdiløse å stjele

Å bryte seg inn på et museum for å fylle denne etterspørselen, mener hun imidlertid blir for dumt.

– Disse gjenstandene er i hovedsak ikke salgbare på det åpne markedet ettersom de er veldokumenterte museumsgjenstander. De er sporbare og dermed verdiløse, ettersom fotografier av gjenstander sirkulerer i nyhetene, forteller Yates.

Hun mener dette betyr at gjerningspersonene enten ikke visste om risikoen ved å stjele museumsgjenstander, og at de snart finner ut at de ikke kan få solgt dem.

– Eller så brydde de seg ikke fordi de stjal gjenstandene for deres egen personlige bruk, med ingen intensjon om å selge gjenstandene videre, sier Yates.

Hun forteller at liknende tyverier støtter førstnevnte teori, om at kunsttyvene tror at det er et marked, når det ikke er det.

FRUSTRERT: Museumsdirektør Henrik von Achen ved Historisk museum i Bergen er svært frustrert over tyveriet. Foto: HANNE SOLHEIM

Museumsdirektør: – Katastrofe

Lørdag kveld, 13. august, hadde alarmen ved stillaset, som står rundt tårnet, gått to ganger. Ved begge anledninger undersøkte vaktselskapet museet, men fant ingenting.

En eller flere gjerningspersoner ser ut til å ha klatret opp stillaset, knust et vindu og tatt seg inn i syvende etasje i tårnet.

Museumsdirektør Henrik von Achen har tidligere sagt til VG at tyveriet er en katastrofe for museet og norsk kulturarv.