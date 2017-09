Klart for sykkel-VMs største dag – ny og enda større folkefest!

BERGEN (VG) Var det folkefest i Bergen under klatretempo-rittet opp Fløyen onsdag, så kan det bli enda villere og festligere i dag – med herrenes fellesstart!

Arrangørene regner med rekordoppslutning om rittet, som starter tre kvarters bilkjøring nordvest for Bergen i Rong, og har hele 40 km å sykle før de kommer inn til selve bergensdalen.

Er du der? Del dine bilder fra VM-festen!

Den totale strekningen dagens rytteren skal tilbakelegge, tilsvarer godt over halvveis Oslo-Bergen: 276,5 km. Det betyr at den forholdsvis korte runden inne i og rundt selve bykjernen på 19 km må sykles hele 12 ganger!

Her er det rikelig med steder for publikum å plassere seg, og arrangørene forsøker å be publikum om å spre seg mest mulig langs løypen.

Solen kan komme

Dagens har startet med overskyet oppholdsvær, men alt ser ut til å arrangørenes vei dette sykkel-VM: Både Yr og Storm melder solskinn og 17–19 grader i dag.

– Det er noe mer skyet enn hva prognosene viste i går, men vi har mer blå himmel ute over Øygarden, og noe over Ulriken her i Bergen. Vinddraget er sørøstlig, så dette er ikke opplegg for skyet vær, men det er nok litt av gråværet østafjells som kommer over fjellene. Vi har håp om vekslende skydekke og perioder med sol utover dagen, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

IKONET: Bergens største eksport, Edvard Grieg, på sokkel på Festplassen, der folk har samlet seg siden grytidlig søndag morgen for å følge herrenes fellesstart under sykkel-VM. Foto: Hallgeir Vågenes , VG





– Det er jo høydepunktet som kommer nå til helgen. I tillegg er det meldt strålende sol og vi har lagt til rette for masse aktiviteter, blant annet med storskjerm i Byparken, sier ordfører Marte Mjøs Persen til VG.

Storslagent

Ordføreren sier hun tror det blir en storslagen VM-avslutning til helgen, og er full av lovord om sykkelfeberen som har herjet Bergen den siste uken.

– Det har vært en kjempefin folkefest så langt, en feiring av sykkelsporten og det har vært en flott ramme rundt mesterskapet. Det har virkelig vært noen fantastisk fine dager her.

STARTEN: Her har akkurat startskuddet gått for herrenes fellesstart menn under VM i landeveissykling i Bergen søndag. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Arrangementssjef Helge Stormoen trekker frem starten ute i havgapet i Øygarden på herrenes fellesstart i junior- og seniorklassen som en av helgens definitive høydepunkter.

Ber folk spre seg

– I helgen vil vi kunne presentere bilder som er helt «breathtaking» i forhold til vill natur. Det blir et prospektkort ut til den store verden, sier Stormoen til VG.

Hans tips til folk som vil følge rittet på nært hold, er å bevege seg mot Landås og Landåslien og Sollien. Her klatrer rytterne opp til løypens høyeste punkt før de raser nedover mot Lærerskolen og Fjellsiden og sentrum.