Kjendispiloten skryter hemningsløst av norske nødetater etter helikopterstyrten

BERGEN/OSLO (VG) Quentin Smith (52) svømte inn igjen i det havarerte helikopteret, utløste nødflytemidlene og fikk løs sine to passasjerer.

– Norge, dere er fantastiske. Tusen takk, sier Smith foran et samlet pressekorps på Bryggen i Bergen mandag ettermiddag.

– Redningsskøyta var på plass nærmest før helikopteret traff vannet, sier den britiske trebarnsfaren, og legger til at de «ikke kunne vært heldigere med hvor de styrtet».

Bare noen hundre meter unna Radisson Blu Hotel, der pressekonferansen finner sted, ligger luksusyachten «Bacarella» som Smith forsøkte å lande på under helikopterstyrten i forrige uke.

Tenker på kameraten

– Nå ligger tankene våre hos vår gode kamerat, sier piloten, og sikter med det til 57-år ingen som fremdeles ligger med kritiske skader på Haukeland universitetssykehus.

Smith beskriver den kritiske skadede kameraten som en «suksessrik advokat og en snill mann som elsker å fly». De to har, ifølge piloten, fløyet mange turer sammen tidligere.

– Jeg fikk en oppmuntrende beskjed på vei inn til denne pressekonferansen. Han har begynt å bevege på seg, han ligger ikke lenger i respirator og narkosen er fjernet, så vi er positive i troen, legger han til.

Kan ha reddet liv

Under pressekonferansen forteller Smith, ofte omtalt som «Captain Q», at helikopterturen begynte i London.

– Planen var å ta en ti dagers tur på Vestlandet og i fjordene, forteller piloten, som nå planlegger å bli værende i Bergen for å feire 17. mai.

Videoer av styrten viser hvordan en presenning blir flerret opp av rotoren like før styrten. Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon for transport konkluderer foreløpig med at presenningen var årsaken til styrten.

I minuttene etter styrten mener Havarikommisjonen at Smith kan ha bidratt til å redde liv.

– Piloten svømte inn igjen i cockpiten og utløste nødflytemidlene etter at han selv kom opp til overflaten. Så hjalp han ut en av de to andre som fremdeles satt fast i kabinen, sier undersøkelsesleder Hans Herdahl til Bergens Tidende.

Svært erfaren pilot

Smith har fløyet jorden jorden rundt i helikopter to ganger, og allerede som femåring steg han inn i et helikopter for første gang, skriver den britiske avisen Daily Mail.

Han var også den første piloten til å fly til både Nord- og Sørpolen i helikopter. 52-åringen er to ganger verdensmester i «Helicopter Aerobatics World Champion» og ansett som en svært erfaren pilot.

På spørsmål om hvorvidt han kjenner på en skyldfølelse, sier Smith at han ikke klarer å besvare spørsmålet.