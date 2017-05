Helikopterstyrten i Bergen: Slik var den dramatiske redningsaksjonen

De tre frivillige redningsmennene på RS «Bjarne Kyrkjebø» startet livreddende førstehjelp omkring to minutter etter helikopteret styrtet i vannet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiets innsatsleder Frank Listøl uttalte i går kveld at den raske utrykningen til helikopteret kan ha beydd forskjell på liv og død.

I dag forteller Simon Ravn, operativ leder for RS «Bjarne Kyrkjebø», om de dramatiske minuttene i Byfjorden.

– I kraftig sjokk



– Vi var ute på en helt ordinær patruljevakt og hadde et oppdrag i Herdlafjorden. Mannskapet på tre var i ferd med å slepe en fritidsbåt med motorproblemer til Sandviken da de hørte det høye smellet, forteller Ravn.

Bakgrunn: Helikopter krasjet i sjøen i Bergen

Bare 800-900 meter unna fikk mannskapet se helikopteret styrte i vannet.

– De kuttet fortøyningene umiddelbart og satte fart mot helikoptervraket. Der så de tidlig at to personer lå på de gule flottørene. Mens de nærmet seg, så de at også en tredjemann hadde kommet seg opp på egenhånd. Personen var livløs, så en av mannskapene startet livreddende førstehjelp.

Vet du noe om saken? Tips VG her!

Selv var han ikke om bord på redningsskøyta, men som operativ leder hadde Ravn tett kontakt med mannskapet underveis.

Saken fortsetter under videoen fra ulykkesstedet.

Ravn forteller at de to øvrige personene fremstod som lettere skadet, med noen kutt og skrubbsår. I tillegg var de i kraftig sjokk.

– Den livløse personen var naturligvis ganske blek. Han hadde trolig svelget en del saltvann og jet-fuel.

LEDET AKSJONEN: Operativ leder Simon Ravn. Foto: Redningsselskapet

– Ingen skader på båten



Det tok omkring fem minutter fra de tre skadede var plukket opp, til de alle var oppe på Skoltegrunnskaien midt i Bergen. Straks kom også ambulanse til stedet.

– Når ambulansepersonell tar over, er vår jobb over. Mannskapet på tre gjorde en fantastisk jobb i går. Mitt inntrykk er at de reddet liv i går, sier Ravn.

Mannskapet ble like etterpå sendt til debriefing sammen med mannskap fra redningsskøyten «Kristian Gerhard Jebsen II» og ansatte på luksusyachten der helikopteret etter planen skulle lande.

Mannskapet på redningsskøyta kunne ikke se hva som skjedde da helikopteret styrtet.

POLITI OM BORD: Politimenn var raskt på plass ved luksusyachten «Bacarella» der helikopteret skulle ha landet. Yachten er 60 meter lang og registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Foto: Espen Rasmussen , VG

– Alt skjedde jo så fort. Det er en yacht med tre dekk, med nedleggbart rekkverk rundt. Det er et forholdsvis lite område det er mulig å lande et helikopter på. Men så er det jo ingen synlige skader på båten, forteller Ravn.

Havarikommisjonen ønsker like før klokken 10 ikke å gå ut med sine funn.

– Det er for tidlig ennå. Vi er i en fase der det meste handler om å etablere kontaktpunkter, samle informasjon og kvalitetssikre den informasjonen, sier direktør William Bertheussen.

Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 21.30 onsdag kveld.