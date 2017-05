Helikopter krasjet i sjøen i Bergen

BERGEN/OSLO (VG) Et helikopter har gått i sjøen ved Sandviken i Bergen. Én av de tre som var ombord skal være kritisk skadet.

– Det har blitt reddet tre stykker opp av vannet, og alt tyder på at det ikke var flere om bord i helikopteret, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord til VG.

Etter ulykken ble det drevet gjenopplivning på én av de tre ombord, fortalte operasjonslederen.

– En er kritisk skadet. To er lettere skadet, sier politiets innsatsleder Frank Listøl til Bergensavisen.

Ifølge politiet forsøkte et helikopter av mindre type å lande på en yacht som lå fortøyd på Sandviksflaket. Det skal ha klart å lande før det beveget på seg eller ble kastet av på et vis. De fikk beskjed om ulykken like før klokken halv ti onsdag kveld.

En knapp time senere forteller politiet i en pressemelding at brannvesenets dykkere har undersøkt helikopteret og bekreftet at det bare var tre ombord.

De skriver videre at én av de er skadet, og at alle tre er sendt til Haukeland universitetssykehus etter innledende førstehjelp.

Helikopteret blir fraktet til land for senere undersøkelser.

Har startet etterforskning



Politiet sier de har startet med innledende avhør av vitner.

– Det er alt for tidlig å si noe om hendelsesforløpet nå og det blir rutinemessig iverksatt etterforskning av hendelsen, står det i en pressemelding.

Alle vrakdeler blir fraktet til land i påvente av senere undersøkelser, og Havarikommisjonen er rutinemessig varslet.

– Mannskapet på 17 om bord i yachten som helikopteret tilhørte vil bli avhørt ut over kvelden. Videre vil det bli sikret mulige elektroniske spor som vil kunne være med på å belyse hendelsesforløpet, skriver politiet.

– Det sykeste jeg har sett



VG har snakket med flere som så hendelsen.

– Det så ut som om helikopteret skulle lande på båten. Da den kom ned så føk det opp noe fra båten og opp i rotoren. Da smalt det noe så vanvittig, forteller Marius Hagen (20).

Karoline Kongshaug (22) så dramaet på sjøen fra stuevinduet sitt.

– Helikopteret styrtet i vannet rett ved siden av yachten. Det er det sykeste jeg har sett, sier Kongshaug, som er tredjeårsstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Fra leiligheten i Sandviken har hun fri sikt til ulykkesstedet.

– Jeg trodde først at helikopteret skulle klare å lande. Men dette ser ikke ut til å være en båt som er stor nok til å kunne ha en landingsplass for helikopter, sier hun.

Yachten har nå trukket nærmere land og politiet har gått ombord.

GIKK I SJØEN: Bildet viser yachten kort tid etter helikopterstyrten. Ifølge øyenvitner kom det båter til for å hjelpe etter svært kort tid. Foto: Ole Ivar Steinsland / Tipser

Luksusyacht

Det skal være en luksusyacht med 16 ansatte som er involvert i ulykken. Båten skal ha blitt solgt for 250 millioner kroner i 2014, og være 60 meter lang, ifølge en tidligere artikkel fra Bergensavisen. Yachten skal være registrert på Cayman Island.

– Helikopteret hadde fløyet fra Sumburgh på Shetland, mellomlandet på Flesland for å fylle bensin og så tatt av på nytt for å lande på yachten i Sandviken. Vi fikk melding om ulykken 21.24, sier Jan Lillebøe ved Hovedredningsseentralen til VG.

Raskt på stedet



Kommunikasjonsrådgiver Eigil Andersen i Redningsselskapet forteller om aksjonen:

– Vi hadde vårt fartøy RS Bjarne Kyrkjebø liggende i nærheten, dette var en av de første båtene på stedet etter at vi fikk beskjed om hendelsen klokken 21.45 fra Hovedredningssentralen. Tre personer ble hentet opp fra sjøen, hvorav en er skadet. Jeg har ennå ikke vært i kontakt med mannskapet for ytterligere detaljer, sier Eigil Andersen i Redningsselskapet til VG.

Kraftig smell



Martin Helgesen (66) var på dugnad med andre medlemmer i Bergen Kystlag ved Elsero da han hørte lyden fra helikopteret.

– Plutselig hørte jeg et veldig smell. Deretter et voldsomt plask i sjøen rett bak yachten som lå der. Det så ut som om helikopteret forsvant rett ned i sjøen. Det var ingenting å se i vannoverflaten, sier Helgesen til VG.

Han er vant med å kjøre helikopter etter 25 år på jobb i Nordsjøen.

– Men jeg har aldri opplevd noe i nærheten av dette. Kanskje kan rotoren på helikopteret ha kommet borti akterenden på yachten. Smellen var så kraftig, beskriver Helgesen.