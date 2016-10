Drevland ble tvunget til å flytte

Uten inntekter som følge av politietterforskning, og med en mann på Nav, ble Trude Drevland tvunget til å flytte ut av leiligheten sin.

«Vi har ikke lenger råd til å bo der vi bodde, og måtte flytte fra en deilig leilighet i Marken», skriver Drevland i sin nye bok «Litt privat».

Hun hadde tatt ulønnet permisjon fra ordførervervet da politiet gjenopptok etterforskningen av den såkalte cruisesaken bare fire uker før kommunevalget i 2015. Mannen Odd hadde da gått på Nav i flere år etter å ha blitt etterforsket og dømt for blant annet økonomisk underslag, grovt bedrageri og dokumentforfalskning.

«Vi fikk mye mindre å leve for enn planlagt. Odd hadde gått på NAV i flere år, og jeg gikk over på full pensjon», skriver Drevland.

FIKK PENGEPROBLEMER: - Trude Drevland og ektemannen Odd ble tvunget til flytte da hun måtte ta ulønnet permisjon fra ordførervervet. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Følte hun hadde blitt enke



«Bergen kommunale pensjonskasse regnet på tallene. Jeg visste ikke hvor mye jeg hadde igjen når måneden tok slutt, men selv om vi måtte leve på et minimum, var det neppe verre for oss enn for andre mennesker», fortsetter eks-ordføreren.

Odd Drevland ble i mai 2015 dømt til to år og ti måneders fengsel. I november skulle den tidligere advokaten inn til soning. Kona fulgte han.

«Da jeg fulgte Odd til fengselet og så ham forsvinne inn med det lille han kunne få med seg, ble jeg full av underlige og triste følelser, en følelse av å ha blitt enke», skriver den tidligere bergensordføreren.

Sønnen mistet et forbilde



I boken skriver hun også om at barnebarnet på fem år reagerte med avstand da bestefar skulle i fengsel. Drevlandparets sønn mistet ifølge moren et forbilde.

«Jobben hans var altoppslukende, og mange klienter fikk mye mer hjelp enn de ellers ville ha fått. Beklageligvis var han ikke like opptatt av driften ved egen virksomhet», heter det i boken.

– Noen røyker, noen spiller lotto



Trude Drevland beskriver også hvordan det under rettssaken mot mannen ble sladret om at hun var dyr i drift:

«Noen spekulerte på hvordan jeg kunne ha råd. Ville de sagt det om en mann? Helt siden jeg ble ferdig utdannet, tjente jeg mine egne penger», skriver hun.

«Da talesaken pågikk, ble jeg beskyldt for å koste skattebetalerne en liten formue i klær og frisyre – kunnskapsløse påstander jeg ikke kunne forsvare meg mot. Min livsstil har ikke kostet kommunen eller skattebetalerne en eneste krone, og hva jeg velger å bruke pengene mine på, er min egen sak. Noen røyker. Noen spiller lotto», skriver hun.