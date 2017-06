Bergen: Regn hver eneste dag hittil i juni

BERGEN (VG) – Det er ikke mye man kan gjøre med været, men nå synes jeg det er et helvete med alt regnet, sukker bergenser Terje Sæbø (74). Men byens egen Davy Wathne mener regnet motiverer til å slå ut håret når solen kommer.

Selv om det bare kommer lett regn fra himmelen, er både han og kompisen Jostein Obrestad (74) utstyrt med paraply da VG møter dem på Bryggen torsdag kveld, på årets lyseste dag. De innrømmer at de er frustrert over alt regnet.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

– Jeg synes det er litt tungt, det er det mange som synes. Det forundrer meg ikke om det blir et rush på flybilletter til varmere strøk nå, sier Sæbø.

Få med deg: Slik blir sankthansværet hos deg

Kompisene er heller ikke imponert over temperaturene de siste ukene.

– Det har vært kaldt, det er nesten like ille som regnet, sier Obrestad.

– Regn kan vi jo – det e fantastisk

Så langt i juni har det regnet hver eneste dag i Bergen. Det har ikke skjedd på 65 år, ifølge Bergens Tidende.

Men for bergensgeneral Davy Wathne er det helt greit at det regner, spesielt når byen kan innkassere enda en rekord:

STRÅLENDE GLAD FOR REGN: For Bergens toppkjendis Davy Wathne er det regnet som gjør at han blir helt ellevill når solen først skinner over de syv fjell. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Nå kan jeg si at jeg levde det året det regnet i hele juni. Dette blir en merkedag. Og det vil føye seg inn rekken av store begivenheter i byen. Regn kan vi jo, sier Bergen-kjendis Davy Wathne og utdyper:

– Jeg var bergenser da The Kinks var i Landåshallen i 1964 og da Hjallis gikk på Myravatnet i 1953. At det regner i hele juni 2017 er jo fantastisk.

Så du? Nordland kan få drømme-sankthans

Skal skylle ned

Så langt i år har det blitt registrert nedbør i 134 av 171 dager Bergen. Og regnet skal fortsette å skylle ned på St. Hans-aften:

– I Bergen vil det regne hele dagen. Det er snakk om en 20-30 millimeter på Vestlandet fra fredag ettermiddag til lørdag natt, sier meteorolog ved StormGeo, Beate Tveita.

Få med deg bålreglene.

Hun forteller at rekordværet i Bergen kan fortsette ut hele måneden.

– Dette er usikre prognoser, men enten får vi et lite høytrykk som gjør at vi kan få opphold fra tirsdag av i neste uke. Ellers vil det komme inn et lavtrykk fra mandag og tirsdag. Og jeg vil si at det er mindre sannsynlig at det blir noen dager med opphold i det hele tatt, sier meteorologen.

TÅLER MYE: På Torgallmenningen møter VG Ragnar Fjelland (70) Eva Gjengedal (66). De sier de tåler mye som bergensere, men at sommeren godt kan komme. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

– Vi har hatt det sånn det siste halve året

Ragnar Fjelland (70) og Eva Gjengedal (66) håper det snart blir slutt på nedbøren, og det hustrige været.

– Vi er blitt vant til mye regn, men nå venter vi på sommeren, sier de.

– Går det ut over humøret når det regner dag etter dag, i sommermåneden juni?

– Ja, det kan gjøre det. Jeg føler egentlig at vi har hatt sånt vær det siste halve året, sier Ragnar.

Ansvar for bålet i år? Ulovlig sankthansbål kan bli dyrt

Han skulle gjerne hatt litt mer av østlandsklimaet til byen mellom de syv fjell.

– I sin tid bodde jeg i Tromsø. Der kunne det sludde på sankthansaften, mens vi så tv-bilder av folk som badet i Sognsvann i Oslo.

Eva mener det går greit å takle dårlig vær så lenge man er i jobb, men at det er verre når man har ferie.

– Vi går i de samme klærne nå som vi brukte i vinter. Men vi er rimelig fornøyd med livet, til tross for været, sier hun.

– «Værflykterne» mangler et indre liv

– Er det såpass drastisk altså? sier den kjente bergenspsykiateren Jon Geir Høyersten når VG forteller at det ikke har regnet så mange dager i strekk i juni måned siden 1952.

ET STERKT FOLK: Psykiater og professor Jon Geir Høyersten mener bergenserne ikke blir vippet av pinnen og at regnet har noe av skylden. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Den pensjonerte overlegen fra Psykiatrisk klinikk ved Haukeland sykehus forteller at regnet påvirker bergenserne på en helt spesiell måte.

– Noen mennesker er mer styrt av hva som skjer rundt dem enn andre og blir lett vippet av pinnen. Men bergensere har klart å tilpasse seg været. Det er typisk for folk i Bergen. De er gode forretningsfolk. De hopper fra den ene båten til den andre. De lever godt med dette, sier han.

Høyersten er selv innflytter. Han kom fra Bærum i 1971, men kaller seg bergenser. Han mener regnet er med på å forklare hvorfor bergensere skiller seg fra andre nordmenn.

– I Bergen er folk mer livlig enn i Trøndelag og i Oslo. Byen ligner mer på sydlige strøk i Europa. Bergensere elsker Bergen i sol og regn, sier psykiateren som spøkefullt mener «værflykterne», de som rømmer fra Bergen på grunn av regnet, mangler et indre liv.

Reiser bort fra været

Men han innrømmer at det nok regner for mye mellom fjellene:

– Det er verst når det kommer opp i fem uker i strekk.

VG møter også venninnene Ronja Lyngsgård (17) og Eva Rand (17). De var ikke klar over rekorden for juni-nedbør i Bergen da VG møtte dem på Torgalmenningen.

– Det er litt trist at det skal være sånn når alt er grønt og fint og vi har ventet på sommeren hele året, sier de.

I sommer skal begge utenlands på ferie, til henholdsvis Berlin og Chicago. Der håper de å møte sommeren, om den ikke skulle komme til Bergen.

– Hvis ikke, blir vi skikkelig gretne, sier de.

VÅTEST I 1994: Ronja Lyngsgård (17) og Eva Rand (17) gleder seg til å komme bort fra byen der det har regnet hver dag i hele juni. Men for juni måned som helhet er det 1994 som har vært våtest, med 29 regndager. Også den rekorden kan ryke i år. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

– Livet må inneholde bølgetopper- og daler



Når VG snakker med Davy Wathne torsdag kveld, forteller han at han har forståelse og respekt for at noen flykter fra været og bosetter seg på Østlandet eller andre steder. Men folk som klager, liker han ikke:

– Det er latterlig når folk sender inn leserbrev i BT og klager på buekorps og at det regner. Da har de ikke gjort god nok research. Folk som ikke klarer det, må komme seg vekk.

Selv kunne han ikke tenkt seg et annet sted å bo:

– Jeg er jo født i Florida. Og tenk om jeg hadde blitt boende der og hatt 352 soldager i året. Jeg hadde ikke klart å sette pris på det. Livet må inneholde bølgetopper- og daler. Vi må være glade og elleville, men også kjenne på nedstemthet og sørgmodighet. Det er ingen som setter pris på solen som en bergenser.