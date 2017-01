Bergen-politiet får refs for behandlingen av Sjur Arvid Toppe (69)

BERGEN (VG) Forretningsmannen Sjur Arvid Toppe ble fengslet og siktet for grov korrupsjon. Saken ble henlagt. Nå får Bergen-politiet kritikk fra Politidirektoratet for måten han ble behandlet på.

– Det jeg ble utsatt for var fullstendig uakseptabelt. Jeg er glad for at jeg endelig har fått medhold i klagen, sier 69-åringen til VG.

Det gikk sjokkbølger gjennom det politiske miljøet i Bergen da bystyrepolitiker Jan Sverre Stray (H) og to forretningsmenn fra Bergen ble varetektsfengslet og siktet for grov korrupsjon i oktober 2013. En av forretningsmennene var Sjur Arvid Toppe, som grunnla og eide en større bedrift i bydelen Åsane.

Han sier han flere ganger ble utsatt for nedverdigende og krenkende atferd fra polititjenestemennene i de to dagene han satt i forvaring på politihuset og deretter tolv dager i varetekt i Bergen fengsel.

VENTET I ÅREVIS: Etter nesten tre års venting har Arvid Toppe fått medhold i sin klage på Bergen-politiet.

Dette er noen av punktene i kritikken han reiste i klagen mot politidistriktet:

• Flere ganger under varetektsoppholdet opplevde Toppe å bli fremstilt for avhør tidlig om morgenen, uten å ha fått mat eller nødvendige medisiner.

• Da Toppe skulle overføres fra politiarresten i Bergen til et avhørsrom hos økonomiavsnittet i et nabobygg, ble han påført håndjern og ledsaget til fots av uniformerte tjenestemenn. Overføringen skjedde i full offentlighet i et område med mye person- og biltrafikk.

• Under en transport fra politihuset i sentrum til Bergen fengsel ble Toppe kjørt i en politibil med åpent varerom, der det kun var ett sete uten sikkerhetssele. Toppe var iført håndjern under transporten.

• Underveis til fengslet måtte politiet avbryte transporten og skaffe en ny bil, fordi varebilen skulle brukes i et annet oppdrag. Toppe ble da satt av i et område der det oppholdt seg mange personer, som så at han ble flyttet over i en annen bil.

REFSER BERGEN-POLITIET: Seksjonssjef Sissel Hammer i Politidirektoratet retter kritikk mot Vest politidistrikt for måten en tidligere korrupsjonssiktet forretningsmann ble behandlet på.

Alle sakene ble henlagt



Toppe og den andre forretningsmannen var siktet for å ha betalt 100.000 kroner til Høyre-politikeren for å få ham til å påvirke planarbeidet i en reguleringssak. I mars 2015 ble saken mot alle de tre siktede henlagt av statsadvokaten i Hordaland.

Toppe mener politiet drev regelrett trakassering av ham etter at han ble pågrepet.

– Jeg ble «tauet» gjennom gatene på vei til avhør flere ganger, påsatt håndjern. Det opplevdes som å bli satt i gapestokk. En gang satt jeg i avhør i rundt 14 timer, uten at jeg fikk mat eller tilgang til nødvendige blodtrykksmedisiner, sier han til VG.

Tidligere politimester Geir Gudmundsen tok i ettertid selvkritikk for hvordan Toppe ble behandlet. Politimesteren vedgikk blant annet at det kunne ha vært brukt sivile ledsagere, og at bruk av håndjern ikke var nødvendig, da han ble flyttet mellom to bygninger i Bergen sentrum.

Politiet: – Svikt i rutinene



Gudmundsen vedgikk også at svikt i varslingsrutinene førte til at Toppe ikke fikk et rimelig forhåndsvarsel da han ble hentet til avhør, og dermed fikk vansker med frokosten.

TAK SELVKRITIKK: – Politidistriktet har tatt lærdom av saken og flere rutiner har blitt revidert og endret, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt.

Seksjonssjef Sissel Hammer i Politidirektoratet skriver i et brev til Toppes advokat at forflytningen på offentlig gate iført håndjern og i følge med uniformert politi, uten at det var vurdert om dette var nødvendig, vil være en transportmåte som ikke fremstår å være i tråd med politiinstruksens bestemmelse.

Hun slår dessuten fast at arrestinstruksens bestemmelse om forpleining og utlevering av medisiner ikke er etterlevd i hendelsene som er beskrevet i klagen.

– På bakgrunn av ovenstående og sakens dokumenter finner Politidirektoratet at de hendelsene som er tatt opp i klagen, slik de er beskrevet av klager, fremstår som kritikkverdige.

Har brukt nesten tre år



Hammer kritiserer også politiets saksbehandling. Toppe sendte klagen til politiet 23. april 2014, men fikk ikke svar fra politimesteren før 1. desember samme år. Svaret kom først etter at statsadvokaten hadde gitt politimesteren pålegg om å svare.

VENTET I ÅREVIS: Etter nesten tre års venting har Sjur Arvid Toppe fått medhold i sin klage på Bergen-politiet.

Deretter måtte POD – til tross for flere purringer – vente i nesten to år fra et brev sendt politimesteren 5. februar 2015, til svaret fra politiet kom i desember 2016.

– Politidirektoratet beklager på det sterkeste den lange saksbehandlingstiden, skriver Sissel Hammer.

Sjur Arvid Toppes advokat, Svein Aage Valen, mener politiets behandling av klagesaken vitner om et ignorant og handlingslammet politidistrikt.

– Dette er en form for saksbehandling som er under enhver kritikk, sier han.

– Sterkt beklagelig



Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt sier dette om saken:

– I denne saken fra 2013 har vi ikke fulgt våre egne rutiner. Saksbehandlingen for klagen har også tatt altfor lang tid. Dette er sterkt beklagelig. Tidligere politimester har også beklaget dette overfor klager. Politidistriktet har tatt lærdom av saken og flere rutiner har blitt revidert og endret, skriver Valland i en e-post til VG.

Politidirektoratet har nå bedt politimester Kaare Songstad om en redegjørelse for rutinene i forbindelse med behandling av saker som gjelder klager på politiet.

POD vil også ha svar på om politidistriktet har rutiner for å evaluere og vurdere hendelser og forhold der det er klaget på politiets tjenesteutførelse.