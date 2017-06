Venstre lover kamp om beredskapssenter

Beboere ved Taraldrud får støttepartiet med seg i kampen mot det planlagte beredskapssenteret.

– Alle skjønner at det er fullstendig uakseptabelt at borgerne skal leve med denne støyen, sier Venstre-politiker Abid Raja.

Han og partileder Trine Skei Grande møter flere engasjerte beboere fra Oppegård og omegn utenfor Stortinget tirsdag. Sammen vil de nå kjempe for å få gjort noe med beredskapssenteret som er planlagt på Taraldrud utenfor Oslo.

Aksjonsgruppen Stopp Støyen har jobbet for å nettopp gjøre noe med bråket som vil bli en del av hverdagen hvis beredskapssenteret blir som forslaget som inntil nylig var ute på høring. Det er snakk om støy fra skytetrening, helikoptertrafikk og øving på eksplosjoner.

Bakgrunn: Lokalsamfunnet i Oppegård til kamp mot beredskapssenter

– Kan ikke ha militærhelikoptre i folks nabolag



– Det er hele lydbildet vi reagerer på her, hvordan dette kommer til å påvirke barna våre, og hva som vil skje over tid, sier Caroline Monstad Høgsnes, en av aktivistene for å endre på planene for et beredskapssenter.

Hovedproblemet er altså støyen. Justisdepartementet har selv sagt at det vil høres rundt 4000 skudd daglig, og til tider eksplosjoner. Grunnen er at beredskapssenteret vil være en viktig arena for å øve på ulike situasjoner hvor det blir behov for nettopp god beredskap.

Helikoptre vil også fly til og fra området, og dessuten skape mye støy når det skal utføres servicearbeid på maskinene. Det mener Raja må kunne gjøres på en annen måte.

– Alle skjønner at dette ikke kan foregå der. Vi kan ikke kjøre militærhelikoptre rundt i folks nabolag, det er ganske skrudd, sier Raja til VG.

Bestemt i høst: Politiets beredskapssenter til Ski

– Justisministeren må gjøre seg opp en mening



Han, Skei Grande og resten av Venstre håper nå regjeringen føyer seg etter aksjonsgruppens krav; at skytebanen bygges inn, og at helikopterdriften, med alt som følger med den, flyttes til Rygge.

– Vi skal ha et beredskapssenter, men da må det senteret ta hensyn til området rundt seg. Må absolutt alt være på samme sted? Må du ha granattrening akkurat samme sted som du har skytetrening? spør Skei Grande retorisk.

Preget av forsinkelser: Beredskapssenteret blir dyrere og kommer senere

Justisministeren: – Planene ligger fast

Noe av tanken bak senteret har vært nettopp å samle alt av beredskap på ett sted, og følgelig ha nettopp granattrening skytetrening om hverandre. Ifølge Justisdepartementet prosjektgruppe vil det være viktig å samlokalisere alt. Det mener Raja blir for dumt.

– Her handler det om å ta et ok politisk valg, og da peker vi på at barna i barnehagen må kunne høre hverandre, le og hviske til hverandre uten å høre skyting i barnehagen. Da må justisministeren gjøre seg opp en mening om hva han velge; dét, eller beredskapssenteret slik det er planlagt nå, sier Raja.

Justisminister Per Willy Amundsen skriver i en e-post til VG at forslaget om beredskapssenteret ikke kommer til å endre seg.

– Planene ligger fast. Dersom Raja fremdeles er opptatt av objektsikkerhet, noe hans engasjement under høringen og stortingsdebatten var egnet til å gi inntrykk av, bør han vurdere om det er klokt av ham å arbeide for at realiseringen av beredskapssenteret skyves ut i tid, skriver han i en e-post til VG.