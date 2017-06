To selskaper rammet av hackerangrep i Norge

Et nytt og omfattende hackerangrep har rammet flere selskaper og institusjoner i Europa. To selskaper er rammet i Norge.

Tirsdag meldte Nasjonale sikkerhetsmyndighet (NSM) om at et selskap i Norge skal være rammet av et hackerangrep.

Ved 17-tiden tirsdag bekrefter NSM, overfor VG at enda et selskap i Norge er rammet.

– Det er to internasjonale selskaper med kontor i Norge som så langt er berørt, sier Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i NSM.

Foreløpig ser ikke NSM ytterligere spredning i Norge.

– Det er vanskelig å si, men vi ser ingen spredning så langt, sier hun.

Ifølge Arnøy, minner angrepet om løspengeviruset, WannaCry som rammet nærmere 100 land i Europa, inkludert Norge, i mai i år.

Ukraina rammet hardest

Også datasystemer ved noen banker og hovedflyplassen i Ukraina skal være utsatt for angrepet. Noen fly kan bli forsinket, som følge av angrepet.

Ifølge AP er Ukraina hardest rammet.

Ukrainas visestatsminister Pavlo Rozenko publiserte tirsdag et bilde av en svart dataskjerm på Twitter, samtidig som han opplyste at regjeringens hovedkontor var ute av drift.

Ukrainas sikkerhetsråd hevder det allerede finnes hint om russisk innblanding i hackerangrepet.

– Allerede ved første analyse av viruset er det mulig å snakke om russiske fingeravtrykk, sier Oleksandr Turchynov i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd.

Stadig flere melder om angrep



Det russiske oljeselskapet Rosneft sier ifølge Reuters at en storskala-angrep rammet serverne deres tirsdag.

Det Zurich-baserte matproduksjonsselskapet Mondelez sier ifølge nyhetsbyrået at de ansatte opplever vanskeligheter på flere steder.

Det danske shippingselskapet Møller-Mærsk, opplyser også på Twitter at de er rammet av angrepet. Firmaet skal ha problemer med alle virksomhetene sine.

– Vår hovedprioritet er sikkerheten til våre ansatte, operasjoner og våre kunders foretninger, skriver selskapet.

BBC melder også at det britiske reklamefirmaet WPP har problemer.

Den spanske matgiganten Mondelez og advokatfirmaet DLA Piper melder om det samme. Også et fransk byggefirma hevder å være offer for angrepet, melder NTB.

Krever bitcoins



Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

I skjermbildet til infiserte datamaskiner får man instrukser om å betale 300 USD, tilsvarende 2532 norske kroner, i bitcoins, til en viss adresse.

– For å hindre at skadevaren får et fotfeste i bedriften råder vi til å være varsom med å åpne epost fra ukjente avsenderadresser, sier NSM.