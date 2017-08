Fred Olsen foreslår å bevæpne redningsskøytene med missiler

Redningsselskapet vil ikke kategorisk avvise forslaget, men: – Per dags dato ikke et tema, sier generalsekretæren.

Synet av en hvit og rød redningsskøyte har vært kjærkomment for mang en skipper i nød siden slutten av 1800-tallet.

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv tirsdag tar rederen Fred. Olsen (88) til orde for å gjøre skøyten noe mer fryktinngytende.

Redningsskøytene kan nemlig bidra til å styrke forsvaret av Norges kystlinje dersom de utstyres med missiler, skriver Olsen.

«Norge har for få krigsskip i forhold til kystens lengde. Man kan vel få lov å tenke at hvis Redningsselskapets 50 fartøy ble forsterket til å kunne bære missiler og at disse ble lagret på selskapets baser og at man trente de lommekjente mannskaper sammen med nødvendig militært personell, ville landets forsvarsevne øke.»

– Positivt innstilt til samarbeid



Olsens leserinnlegg handler i stor grad om potensialet som ligger i Redningsselskapets båter, og hvordan vi har mye å gå på for å sikre Norges langstrakte kyst. «I krig vil det ikke være behov for redningstjenester på samme måte som i fred», skriver han.

Rederen foreslår mot slutten sågar å selge ett av de nylig innkjøpte F-35-jagerflyene for heller å bruke pengene på «hundretusener av droner», som kan utplasseres i Finnmark, både på grensen mot Russland og langs kysten.

Hos Redningsselskapet avviser man ikke tanken kategorisk, slik noen kanskje skulle tro.

Generalsekretær Rikke Lind har nemlig følgende respons på Olsens forslag om å putte missiler på Redningsskøytene.

– Redningsselskapet er positivt innstilt til å samarbeide tett med både politiet og Forsvaret for å styrke beredskapen. Vi har derfor tatt initiativet til å se på mulighetene for en styrke samhandlingen og å utnytte våre felles ressurser på best mulig måte langs verdens nest lengste kyst, skriver Lind i en e-post til VG, og viser til en rapport fra et samhandlingsprosjekt i 2014.

Ikke et tema



Generalsekretæren fortsetter med å påpeke at Fred Olsen er en viktig samfunnsdebattant, som viser Redningsselskapet stor tillit i tirsdagens kronikk.

– Han reiser viktige spørsmål om Norges fremtidige totalberedskap og vi stiller oss bak behovet for å styrke samhandlingen mellom beredskapsaktørene for å øke sikkerheten langs kysten, skriver Lind videre.

Før hun endelig bremser:

– Fred Olsens tanker rundt en eventuell bevæpning av redningsskøytene og bruk av våre baser og mannskap i skarpe situasjoner er per dags dato ikke noe tema. Først og fremst fordi våre skøyter ikke er bygget for slike oppdrag og fordi organisasjonens formål ikke åpner for dette. Samtidig ønsker vi enhver diskusjon om hvordan vi kan styrke det norske totalforsvaret velkommen, sier Lind.

Redningsselskapets formål er ifølge deres egne nettsider å redde liv, forebygge og å berge verdier.



Kan stride mot folkeretten



Forsvarsdepartementet ønsker ikke å uttale seg om Olsens utspill, men viser til folkeretten og Forsvarets langtidsplan (LTP).

Folkeretten baserer seg blant annet på Genèvekonvensjonene, som Norge har forpliktet seg til. Av LTP kommer det også frem at «bruk av sivil arbeidskraft i Forsvaret i væpnet konflikt må være i samsvar med distinksjonsprinsippet».

Med andre ord: Alt og alle norske myndigheter utstyrer med våpen, herunder en redningsskøyte med missiler, blir til legitime militære mål for en eventuell fiendtlig fremmed makt.