Snusgiganten Swedish Match saksøker staten etter lovendring om nøytrale innpakninger

Svenske Swedish Match går til sak mot staten for å få fjernet lovendringen som påbyr nøytral innpakning av snus: – Ingen overraskelse, sier Bent Høie.

Skandinavias største snusprodusent mener Regjeringen og Helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke har god nok dokumentasjon på de helseskadelige effektene av snus til å kreve at snusinnpakninger også skal ikles den grønnbrune og lite tiltalende fargen på den nye «Høie-pakkene»

Nå saksøker de Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

– En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, sier talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson til VG.

Gjelder kun snus



Fra 1. juli må alle tobakksprodusenter begynne prosessen med å endre utseende på all snus og røyk som selges i Norge, etter at Stortinget vedtok Bent Høies forslag om endring av tobakksskadeloven.

Tobakksfirmaene har fått ett år på å etterkomme påbudet.

Snusfirmaet Swedish Match leverer fredag et søksmål til Oslo byfogdembete hvor de ber om at snus unntas fra lovendringen, samtidig som de ber om en utsettelse av påbudet frem til lovligheten i påbudet er prøvd i en rettssak.

– Det er viktig å understreke at søksmålet bare gjelder snus og ikke andre tobakksprodukter, sier advokat Morten Goller i Advokatfirmaet Wiersholm til VG.

Han representerer Swedish Match i den kommende saken. Firmaet mener påbudet fra Regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen.

Snusgiganten legger ikke skjul på at søksmålet er et tiltak for å hindre at de taper penger - både på omkostninger ved omlegging av produksjon, samt potensielt økonomisk tap over tid.

– Jeg vet ikke om noe selskap som ikke vil tjene penger, sier Hildingsson.

Ikke overrasket



Helse- og omsorgsminister Bent Høie er for øyeblikket på ferie, men har én kommentar til det kommende søksmålet fra snusgiganten.

– Det er ikke noen overraskelse at tobakksindustrien også saksøker Norge på grunn av reklamefrie tobakkspakninger. Det har de også gjort mot Australia, Frankrike og Storbritannia - og tapt alle steder, skriver Høie i en e-post til VG.

IKKE OVERRASKET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ikke overrasket over det kommende søksmålet fra Swedish Match. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Frode Hansen , VG

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, er også på ferie da VG tar kontakt, men kommenterer saken kort.

Kreftforeningen har ved flere tidligere anledninger støttet Høies forslag om å gjøre designet på tobakksprodukter nøytralt. De er heller ikke overrasket over søksmålet.

– Reklamefrie pakker er et tiltak som snusindustrien vet vil få færre barn og unge til å begynne med snus, og de bruker derfor alle tilgjengelige midler til å stoppe tiltaket. Lovligheten er nøye vurdert i forbindelse med stortingsvedtaket om å innføre reklamefrie snuspakker. Kreftforeningen frykter derfor ingen rettssak, men vi synes det er synd at helsemyndighetene nå må bruke tid og ressurser på en unødvendig rettssak, skriver Ryel i en e-post til VG.

UNØDVENDIG BRUK AV RESSURSER: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener søksmålet fra Swedish Match vil koste staten unødvendige ressurser. Foto: Paul S. Amundsen , Kreftforeningen

Hildingsson mener snus likevel er sterkt nok regulert i Norge til å forhindre at flere barn og unge begynner å snuse.

Advokat Goller mener en potensiell negativ effekt ved Høies nye forpakninger er at folk antar at røyk og snus er like farlig, ettersom begge produktene er underlagt samme lovregulering.

– En person som ser på disse produktene som like helseskadelig kan komme til å velge sigaretter istedenfor snus og derfor utsette seg selv for mye større skade enn hvis vedkommende hadde begynt å snuse, understreker Goller.

Maler kjøkkenet i snus-farger



I tillegg reagerer snusgiganten på at e-sigaretter ikke er underlagt påbudet i den nye tobakkskadeloven.

Fargen Bent Høie og HOD har valgt ut for de nye forpakningene er forsket frem i Australia i 2012, da landet innførte et krav om såkallte «plain packs» på tobakksvarer, og skal være så lite tiltalende som mulig.

Hildingsson mener derimot det ikke er noe som dokumenterer at de nye forpakningene vil ha noe effekt - og synes personlig at fargen er supertrendy.

– Det er jo den fargen jeg maler kjøkkenet mitt i akkurat nå! Den er supertrendy, men trender kommer og går tenker jeg, sier han.

SER TIL SVERIGE: Patrik Hildingsson i Swedish Match mener den økte bruken av snus har ført til at færre og færre svensker røyker. I 2015 kjøpte svenskene over 250 millioner bokser med snus, mot litt over 100 millioner pakker med sigaretter. Foto: Klaudia Lech , VG

– Vil selvfølgelig ikke at barna skal snuse



Hildingsson understreker at firmaet er enig i Høies lovendring når det kommer til sigaretter, men mener forskningen på den helseskadelige effekten av snus viser at snus er mye mindre helseskadelig enn røyk.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan røyking knyttes direkte til utviklingen av hjerte- og karsykdommer, samt foråsake en rekke kreftdiagnoser, spesielt lungekreft.

Snus er tidligere forbundet med kreft i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret.

Swedish Match viser til en rapport fra EU-kommisjonens Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCHENIR) fra 2008. Rapporten sier at skaden av svensk snus ikke kan sammenlignes med andre former for røykfrie tobakksprodukter.

I søksmålet påpeker Swedish Match at dette skyldes at innholdet av nitrosaminer er betraktelig lavere enn i andre røykfrie tobakksprodukter. Nitrosaminer er organiske forbindelser som regnes som kreftfremkallende.

– Som far til fire mindreårige barn vil jeg selvfølgelig ikke at mine barn skal bruke voksenprodukter, hvorav snus inngår i den kategorien, sier Hildingsson.