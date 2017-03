Nina har fått to døtre gjennom eggdonasjon: – Høyre er feige som utsetter

Nina Jensen (45) er mor til to døtre, som begge ble til etter at hun fikk egg og sæd donert i Spania.

Fredag debatterte Høyres landsmøte om partiet skulle gå inn for å tillate eggdonasjon. Debatten gikk hett for seg etter at Bent Høie foreslo å utsette å ta et standpunkt.

Høie fikk støtte fra statsminister Erna Solberg, og til slutt ble det flertall for utsettelse. Dermed er debatten om eggdonasjon utsatt til 2018.

En av dem som fulgte debatten er Nina Jensen (45) fra Drammen. Hun er mor til døtrene Noelle (snart to år) og Chantelle (2,5 måned), som begge ble til etter at Jensen fikk egg og sæd donert i Spania.

Hun er ikke fornøyd med at Høyre utsatte spørsmålet om eggdonasjon.

– Det har allerede vært utsatt ett år, og nå prøver de seg igjen. De skyver det bare under en stol. Jeg tenker at de lever i fornektelse. Før eller senere må de møte problemet. Høyre er feige som utsetter det, sier Jensen til VG.

Hun mener at lovverket må endres slik at eggdonasjon blir tillatt i Norge.

– Det er kun fire land i Europa som ikke tillater eggdonasjon. Hvorfor skal Norge være den som holder igjen? Det er på tide at vi gjør noe med lovverket, sier Jensen til VG.

Norge, Italia, Tyskland og Sveits er de fire landene i Europa hvor eggdonasjon er forbudt.

Høie: – Vi er ikke feige

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke si seg enig i at det er feigt å utsette debatten.

– Jeg forstår at det er ulike syn på dette spørsmålet, men å si at det er feigt å ønske å ta en bred diskusjon om bioteknologi, er jeg ikke enig i, sier Høie til VG.



Han mener at Høyre er et av partiene som har hatt de mest omfattende diskusjonene om bioteknologiske spørsmål.

UTSETTER Å TA ET STANDPUNKT: Helseminister Bent Høie.

– Vi er ikke feige, men det er ikke alltid vi ender opp på standpunkt som alle andre er enige i, sier Høie.

Torsdag tok Høie til orde for å ta eggdonasjon inn i en større diskusjon om bioteknologi i forbindelse med nytt prinsipprogram neste år. Da fortalte han også hvorfor han ikke ville støtte forslaget om å tillate eggdonasjon. Et av argumentene var at mange kvinner donerer egg av økonomiske årsaker.

– Jeg blir provosert av Bent Høie. Han sier at man vil se på kvinnekroppen som en salgsvare dersom eggdonasjon blir tillatt i Norge. Jeg er enig med han om at det å donere egg er en større prosedyre enn det å gi sæd, men det finnes kvinner i Norge som er villige til det. Det er et valg de kvinnene selv tar, sier Jensen.

Tabu

Nina Jensen og tvillingsøsteren Bente fikk mye oppmerksomhet da de sto frem på TV 2 Nyhetene med sin historie. De trosset begge loven og dro sammen til Spania for å kjøpe egg og sæd.

MØDRE: Bente Jensen fikk sønnen Elias gjennom sæddonasjon, mens Nina Jensen fikk datteren Noelle gjennom egg- og sæddonasjon. Foto: Privat

Søsteren Bente kunne bruke sitt eget egg, men fikk donert sæd fra en fremmed donor. Nina Jensen fikk donert både egg og sæd.

– Jeg har ingen mann, men jeg ønsket å bli mor. Jeg synes det er forferdelig at jeg måtte reise ut av Norge for å få hjelp. Da jeg kom tilbake til Norge og var gravid, fikk jeg all den behandlingen og hjelpen jeg trengte. Det blir dobbeltmoralskt, sier Jensen.

Etter at hun og søsteren valgte å være åpen om prosessen, har mange tatt kontakt med dem for å be om hjelp og takke dem for åpenheten.

– Eggdonasjon er fortsatt tabu, men jeg tror at det vil bli mindre tabu dersom lovverket endres. Målet med vår åpenhet er å endre regelverket og få flere folk til å stå frem, sier Jensen.

– Naturlig at Norge sier ja

I fjor høst skrev VG om Gunhild Kværness (56) som fikk sønnen Karl (7) ved hjelp av et donert egg. Hun reiste til Latvia for å få egg donert fra en latvisk kvinne, mens hun brukte sæd fra en venn i Finland.

FIKK BARN GJENNOM EGGDONASJON: Gunhild Kværness. Foto: Privat

Kværness har fulgt Høyres debatt fredag, og hun synes at tiden er inne for at Norge også tillater eggdonasjon.

– Ettersom jeg selv har vært gjennom dette, føles det helt naturlig at Norge også sier ja, sier Kværness.

– For noen år siden hadde vi abortdebatten. Nå har vi debatten om eggdonasjon. Jeg forstår naturligvis at noen er skeptiske. Jeg var også det. Iallfall da det kom til spørsmålet om å benytte meg av denne teknikken selv. Nå tenker jeg at det er fantastisk at jeg fikk denne sjansen i utlandet, legger hun til.

Hun mener at det ikke er forskjell på egg- og sæddonasjon. Sistnevnte er tillatt i Norge.

– Argumentet om at det skal være så stor forskjell på sæd- og eggdonasjon, forstår jeg ikke. Eggdonasjon medfører naturligvis et større medisinsk inngrep. Men bortsett fra det: nei. Når det gjelder tilknytning til to foreldre, vil det ved eggdonasjon uten sæddonasjon være slik at barnet vet hvem pappa er. Og den kvinnen som har født barnet vil være mamma. I min lange kamp for å bli gravid, var jeg også innom den motsatte varianten. Nemlig forsøk med egne egg og ukjent sæddonor. Det føltes langt mer dramatisk, sier hun.

– Hva synes du om at Høyre utsetter saken til neste år?

– Når jeg hører på Erna Solberg, forstår jeg at hun kan få med seg folk. Hun er dyktig til å snakke og hun argumenterer godt. Imens får norske kvinner bare fortsette å ta opp banklån og reise til utlandet, sier Kværness.