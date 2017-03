Helseministeren sier nei til eggdonasjon

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke tillate eggdonasjon i Norge. – Tillater vi eggdonasjon, vil en del av kvinnekroppen bli en salgsvare, sier han.

Spørsmålet om eggdonasjon skal tillates eller ikke i Norge, ligger an til å bli et av de største stridsspørsmålene på Høyres landsmøte i helgen. Helseminister Bent Høie har tidligere ikke villet si hva han mener om saken. I et intervju med VG tar han bladet fra munnen.

– Vi bør ikke ta stilling til eggdonasjon på dette landsmøtet, men bruke noe mer tid og diskutere bioteknologispørsmålet litt bredere og kanskje inn mot arbeidet med et nytt prinsipprogram, sier han.

I programutkastet som skal behandles på landsmøtet står det ingenting om eggdonasjon. Fem fylkeslag og Unge Høyre har imidlertid foreslått at å tillate eggdonasjon skal inn i programmet, noe et flertall i redaksjonskomiteen støtter.

Bent Høie varsler at han kommer til å støtte mindretallet i redaksjonskomiteen, som ikke vil behandle spørsmålet nå.

Vil ha bredere diskusjon



Tilhengerne av å tillate eggdonasjon argumenterer både med at det bør likestilles med sæddonasjon, som er lovlig i Norge, og med at mange norske kvinner reiser til utlandet for å få donert egg.

– Med den argumentasjonen kan vi bare avlyse diskusjonen om bioteknologi. Det finnes alltid andre land som har gjort mer enn Norge på dette området, sier Høie.

– Hvis vi mener at denne typen spørsmål har så stor betydning at de bør reguleres i lov og ikke bare overlates til fagfolk å bestemme, vil vi alltid måtte oppleve at vi er strengere enn andre land.

Helseministeren mener det er feil å løsrive eggdonasjon fra en større diskusjon om bioteknologi. Han mener at Høyre bør ta seg tid til å se disse spørsmålene i en større sammenheng.

– Egg og sæd er ikke det samme



Argumentet om å likestille kvinner og menn ved å tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon, blir for enkelt, ifølge Høie.

– Da overser man at dette er to helt forskjellige spørsmål, både medisinsk og etisk. Det betyr ikke at jeg ikke mener likestilling er et argument, men man kan ikke argumentere som om eggdonasjon og sæddonasjon er det samme, sier han.

– Å gi egg innebærer å gå gjennom ganske krevende og risikofylt medisinsk behandling. Det tror jeg alle kvinner som har vært gjennom hormonbehandling for å bli gravide kan underskrive på.

I tillegg til den medisinske forskjellen på å donere egg og sæd, er Høie opptatt av barna som blir til etter eggdonasjon og deres identitet.

– Vi vet hvor opptatt vi mennesker er av vår opprinnelse. Eggdonasjon vil skape en helt ny situasjon. Ikke bare er kvinnen som føder barnet moren, det vil også en annen kvinne være. Det må vi av hensyn til barna tenke gjennom, sier han.

Gjør det for pengene

Selv om eggdonasjon skulle bli tillatt i Norge, tror ikke Høie at behovet for egg vil kunne dekkes. Årsaken er at Norge vil forholde seg lojalt til EUs direktiv om betaling til eggdonorer. Den vil ifølge Høie ikke være høy nok for norske kvinner.

– Da vil problemstillingen med at norske kvinner velger å dra til utlandet eksistere uansett. Det vil ikke bli tilgang på mange nok egg innenfor en norsk ramme, mener han.

– Selv i et gjennomregulert land som Danmark, har dette blitt en industri. Kvinner tilbys sydenturer for å gi egg utenom den betalingen de får av klinikken. Det er å omgå regelverket.

Spanske kvinner donerer halvparten av alle egg som gis bort i Europa. Ifølge Høie gjør mange det av økonomiske årsaker.

– Der er betalingen relativt høy, og mange tjener veldig lite. Åpner man for eggdonasjon, er konsekvensen at en del av kvinnekroppen blir et salgsvare, fastslår han.

– Hva hvis jeg vil gi egg til søsteren min?

– Det vil for mange være enklere å akseptere, men det vil ikke løse problemet med at mange reiser til utlandet. For så mange gode venninner finnes det ikke i Norge, sier Bent Høie.