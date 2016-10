Frp krever åpen høring om snus på Stortinget

Frps helsepolitikere krever nå en åpen høring i Stortinget om helseminister og Høyre-nestleder Bent Høies forslag om å innføre «verdens strengeste tobakksskadelov» i Norge.

Bakgrunnen er blant annet VGs avsløringer av at offentliggjøringen av en forskningsrapport om snus ble stoppet, og at innholdet i studien heller ikke ble gjort kjent for Stortinget.

Bredt snus-forlik



Samtidig inviterer Frp de andre partiene, og da særlig Ap, til å inngå et bredt snusforlik, et forlik som ikke behøver å inkludere regjeringspartner Høyre.

– VG har avdekket at forskning er holdt unna Stortinget. Det skaper usikkerhet. Det kan være greit at vi får det direkte til komiteen, sier stortingsrepresentant Morten Wold (Frp).

Aps fraksjonsleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Torgeir Micaelsen, avviser ikke overfor VG at en åpen høring kan være aktuelt, selv om partiet foreløpig ikke har konkludert.

– En åpen høring kan være naturlig, sier Micaelsen.

– Vi skal ta stilling til hvordan vi skal behandle saken i neste uke. Jeg merker meg at Frp allerede starter forhandlingene. Jeg avviser ikke nødvendigvis en åpen høring, selv om jeg mener saken er godt opplyst allerede, sier Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland.

Enorm prestisje



10. juni vedtok Regjeringen i statsråd sitt forslag til ny tobakksskadelov, som skal behandles av Stortinget i høst.

For helseminister Bent Høie er innføring av nøytral innpakning på sigaretter – og snus – en sak han har investert enormt med politisk prestisje i. Selv om forslaget hverken står i Høyres program, i samarbeidsavtalen med KrF og Venstre eller i regjeringplattformen med Frp.

Forslaget har allerede vakt oppsikt internasjonalt.

Men selv om Frp har et landsmøtevedtak mot nøytrale forpakninger, ga Frps statsråder etter for Høie og tok ikke dissens i regjeringen mot lovforslaget.

I Frps stortingsgruppe stiller det seg imidlertid annerledes:

SNUS-FORSVARERE: Frps stortingsrepresentanter Morten Wold (t. h.) og Bård Hoksrud har selv aldri hverken røkt eller brukt snus. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Det er opp til statsråden selv å si om han vil komme eller ikke. Det er ikke ofte at statsråden kommer til høringer, men det er en mulighet. Det er også en mulighet for bransjen til å legge frem sitt syn. Samt forskere. Her kan også Kreftforeningen og de som er motstandere av snus komme. Det er blitt stilt en del spørsmål og det er en del som mener at ting ikke har vært slik det burde være, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

Lovlig produkt



– Er det viktig at også bransjen kommer til orde i høringen?

– Dette handler om et lovlig produkt. Jeg tror det er bra at alle får komme. Da får vi en real og ordentlig diskusjon om dette. Og så vedtar Stortinget det de vil til slutt, sier Hoksrud.

Aps Torgeir Micaelsen sier det er uaktuelt for hans parti å støtte at noen fra tobakksbransjen får sette sin fot på Stortinget.

Det samme mener Høyres Sveinung Stensland.

– Bård Hoksrud skulle bli Frps eldregeneral. Istedet er han blitt general snus. Frp har ett syn på dette i regjering, og et annet i Stortinget. Frp driver en kampanje for tobakksindustrien, og den vil jeg ikke være med på. I stedet vil jeg sloss for eldre, sykehjem og sykehus, sier Stensland.

I lovforslaget går ikke Høie bare inn for å lage likt utseende alle snusbokser:

Forbyr utgått-dato på snusbokser



I tillegg vil han forby produsenten å opplyse på pakken når snusen går ut på dato.

Heller ikke hvor mye nikotin som er snusen skal forbrukerne få vite, samt at det skal forbys å opplyse om hvilken smak snusen har.

– Snus er et lovlig produkt. Forbrukeren må kunne vite hva han kjøper. Folk må få vite hva de får i seg. I tillegg må det være lov å opplyse hvilken smak det er. Pluss holdbarhetsdato. Det er ikke helsefremmende å snuse, men det er fem prosent så skadelig å snuse som å røyke. Det er en enormt stor forskjell, sier Morten Wold.

– I stedet for å gjøre dette bør vi heller fokusere på det som er viktig, nemlig at snus er langt, langt mindre helseskadelig enn sigaretter. For folkehelsen er det bedre at de som røyker går over til snus. Dette er myndige mennesker, som kan reise i krig for Norge, mens snusboksen må vi regulere, fordi det er for farlig at du får en snusboks som ser litt for fin ut , sier Hoksrud.

Frustrerte



– Vi vet at det er mange i både Aps og Høyres gruppe som er frustrert over dette forslaget. Det samme gjelder Venstre. Men vi ønsker å ha flest mulig partier med på dette, sier han.

– Hva er Frps bidrag til et forlik?

– Frp må akseptere at vi må være med på noen justeringer. Egentlig mener vi at at det kan være som i dag. Men jeg tror at alle kan leve med at vi får til et kompromiss, og ikke den ekstrem-løsningen som ligger der i dag, sier Hoksrud.

– La meg si det sånn: Det er mulig at det må bli slutt på rosa lokkebokser egnet for å kapre unge jenter som kunder. Det kan kanskje være vårt bidrag, at man ser for seg en ørliten form som standardisering, sier Wold.

Høie trenger Aps stemmer i Stortinget for å sikre sin historiske lov.

– Vi har ikke konkludert endelig, men historisk har Ap støttet strenge reguleringer av tobakk, og det tror jeg vi vil gjøre nå også, sier Micaelsen.

Fra Høyre får Frp en iskald skulder:

– Det er uaktuelt med noe forlik om dette med Frp, sier Sveinung Stensland.