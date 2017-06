For første gang uttaler en av de norske Fyrlykta-grunnleggerne seg om stormen rundt stiftelsen.

På én uke har en rapport konkludert med at stiftelsen ikke er ideell, og at den har brutt loven, samtidig som Bufdir har sagt opp avtalene og Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn.



Kjell Hauge har, sammen med Morten Hauge og den tyske oppretteren Peer Salström-Leyh, vært en del av Fyrlyktas ledelse siden etableringen i 2011.

– Det er en krevende situasjon for alle som er involvert. Vi er påvirket av det, alle sammen. Det har vært en vanskelig periode. Det som er viktig for oss er at vi hele tiden har hatt fokus på å gjøre en best mulig jobb hver eneste dag med hver enkelt barn, sier Hauge.

Kritikk mot lønninger



Den Bufdir-bestilte rapporten viste i forrige uke til at Fyrlykta har brutt stiftelsesloven på to punkt.

Sentralt i vurderingen var Morten Hauge og Kjell Hauge lønn på henholdsvis 2 og 2,1 millioner kroner. Ifølge Deloitte har den vært 162 prosent høyere enn sammenlignbare organisasjoner. Deloitte mener at dette i praksis er uttak av overskudd som skulle gått tilbake til virksomheten.

– Det har vært en svært god lønn, det kan jeg si. Det er vanskelig å gå inn og gjøre annen vurdering av det nå. Vi får vente og se hvilke konklusjoner som kommer etter tilsynet.

– Har lønnen vært for god?

– Det har vært en god lønn, sier Hauge, som sier at han ikke har vært med på hverken å foreslå eller bestemme lønnsnivået.

Hauge er i dag faglig leder, men var daglig leder frem til i fjor høst. Han er også styremedlem i både Fyrlykta og i aksjeselskapet stiftelsen eier. På spørsmål om hvordan han stiller seg til eventuelle lovbrudd, svarer Hauge:

– Vi har ikke delt Deloittes syn på dette. Det er et krevende regelverk. Deloitte har også vært i tvil. De juridiske sidene av dette er ikke jeg den riktige til å vurdere.

– Men slik du ser det, har stiftelsen operert riktig og innenfor loven?

– Vi har i alle fall gjort ting i henhold til råd og anbefalinger fra eksperter underveis.

– Forbedringspotensial



Deloittes rapport var svært kritisk til Peer Salström-Leyhs rolle i Fyrlykta. Men de mener også sentrale tillitspersoner har stått bak ulovlige beslutninger i stiftelsen. I tillegg til lederlønningene mener Deloitte at stiftelsen har tatt ut overskudd gjennom grunnleggerens selskap i Estland.



– Du har vært en del av ledelsen siden oppstart. Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Det er det helt sikkert. Vi har lært mye underveis. Vi har forsøkt å forbedre oss hele tiden. Vi har blitt gjort oppmerksom på at vi har et forbedringspotensial, og vi jobber hver eneste dag med å få det som måtte mangle på plass. Vi bruker de som har kompetanse til å hjelpe oss. For eksempel lederstruktur – å sørge for at styre og ledelse er hensiktsmessig og i samsvar kravene til oss, sier Hauge.

– Hvilket ansvar har du for situasjonen stiftelsen har havnet i?

– Det ønsker jeg ikke å svare på. Det pågår en gransking og jeg vil ikke gå inn i dette akkurat nå.

– Opplever du at de ansatte har tillit til ledelsen?

– Vi har et stort forbedringspotensial på ekstern og intern kommunikasjon. Vi må bli bedre til å kommunisere både med ansatte, media og eksterne.

– Er det kun kommunikasjonen som har sviktet?

– Nøyaktig hva som har sviktet, er det vanskelig å sette fingeren på. Vi kartlegger hva vi kan bli bedre på, og gjør grep i forhold til det.

– Dialog rundt samarbeidet



Hauge varsler at det vil skje endringer i Fyrlykta, men kan ikke svare på hvilke konkrete tiltak de gjør.

– Vi jobber med å få en helhetlig oversikt over situasjonen og tenker på hva vi skal gjøre på kort og lengre sikt.

– Hvordan er samarbeidet med Peer Salström-Leyh?

– Vi har dialog rundt samarbeidet.

– Er han fortsatt en del av ledelsen?

– Ja, han er det nå.

– Betyr det at han er på vei ut?

– Jeg kan ikke svare på det nå, sier Hauge.

Morten Hauge er suspendert fra stillingen som daglig leder og har tidligere vist til stiftelsen for kommentarer: Jørgen Fredheim er i dag fungerende daglig leder.

