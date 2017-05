Fyrlykta-leder: – Ansatte føler seg lurt

Ansatte i den private fosterhjemsstiftelsen har ikke visst noen ting om barnevernsmillionene som har forsvunnet ut av landet, sier fungerende daglig leder.

Sist uke kunne VG fortelle om den ukjente tyskeren Peer Salsröm-Leyh som har opprettet et fosterhjemsimperium i syv europeiske land. Deriblant Norge.

Den norske virksomheten, stiftelsen Fyrlykta, har mottatt nær en halv milliard offentlige kroner for å ta seg av norske fosterbarn.

Stiftelsen går med gigantoverskudd, har utbetalt millionlønninger til ledelsen og har ført millioner ut av landet.

Stiftelsens norske ansatte skal ha vært fullstendig ukjent med hvordan barnevernsmillioner er blitt lånt ut til stifterens andre virksomheter og gått til skyhøye medlemskontingenter.

– Som fungerende daglig leder så har jeg fått mange bekymrede og fortvilende henvendelser fra de ansatte. Det er kraftig kost å lese om sin egen arbeidsplass på forsiden av VG, sier Jørgen Fredheim, fungerende daglig leder.

Føler seg lurt



Fyrlykta i Norge sto oppført med tre daglig ledere i fjor, Morten Hauge, Kjell Hauge og Salström-Leyh.

Morten Hauge er nylig blitt suspendert fra sin stilling. Jørgen Fredheim har tatt over som fungerende daglig leder, og forteller om ansatte som føler seg ført bak lyset.

– De ansatte har sagt at de føler seg lurt, i og med at de ikke visste om dette. En av deres bekymringer er at det kan virke som at de ansatte har visst om dette, og det ønsker jeg sterkt å formidle at ikke er tilfelle, sier Fredheim.

Han skryter av sine ansatte og den jobben de gjør.

– De har kommet på jobb hver dag og gjort en fremragende jobb for barnas beste, og det er nettopp det de vil forbindes med.

Ikke visst hvordan pengene disponeres

– Visste dere om det store nettverket av lignende stiftelser i andre land, og hvordan disse er bygget opp?

– I Fyrlykta har vi vært klar over at vi har vært en del av et nettverk av lignende stiftelser i andre land. Det er noe vi har sett på som positivt. Det har gitt oss mulighet til å utveksle erfaring og kunnskap.

– Men hvordan de ulike Fyrlyktene i andre land er bygget opp har ikke vært noe vi har hatt fokus på. Vi har en daglig jobb med våre daglige arbeidsoppgaver.

– Visste dere om summene som har gått ut av landet og hvordan de brukes?

– Jeg vil svare med et spørsmål. Hvor mange ansatte i Norge, av vanlige arbeidstagere med faste oppgaver, gjennomgår arbeidsplassens regnskap for å se hvordan pengene disponeres?

​ – Her i Norge har vi en kultur hvor vi ønsker å bli gode i den jobben vi har, og vi er ikke mistenksomme til hvordan det økonomiske forvaltes, sier Fredheim til VG.

Svarer ikke



VG har i ett døgn forsøkt å komme i kontakt med Peer Salström-Leyh, men han har ikke svart på våre henvendelser.

Tidligere har han uttalt følgende til VG:

Stiftelsen har bestilt en revisjon fra KPMG som ifølge Salström-Leyh bekrefter at Fyrlykta ikke har gjort noe galt. På spørsmål om hvordan stiftelsen har oppnådd store overskudd, svarer han:

– Stiftelsen Fyrlykta har en effektiv struktur og styring. Bufetats prispolitikk endret seg i 2015-2016, og prisene er lavere nå. Dette har også påvirket Fyrlyktas resultater, og vi falt ned til et resultat på 6 prosent i 2016, skriver han i en e-post.

– Stiftelsen lurer ikke penger ut av Norge. Landet deres er medlem av EØS, og jeg ønsker en undersøkelse velkommen.

