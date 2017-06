Fyrlykta: Kjøper reiser fra eget selskap i Estland

Fosterhjemstiftelsen Fyrlykta har i årevis brukt millioner på kjøp av reiser fra grunnleggerens aksjeselskap i Estland.

VG har de siste ukene dokumentert hvordan tyske Peer Salström-Leyhs (63) stiftelser har fått tilgang til en offentlig milliardpott ved å kalle seg ideelle.

Siden 2012 har stiftelsene hatt en omsetning på nærmere en halv milliard og gått med 52 millioner i overskudd.

Dokumenter VG har fått tilgang til viser nå hvordan fosterhjemsmillioner er brukt til kjøp av varer og tjenester fra Salström-Leyhs egne selskaper, deriblant aksjeselskapet Elukaar i Estland, der 63-åringen og kona er eneste styremedlemmer.

Elukaar hadde en omsetning på nærmere fem millioner kroner og et overskudd på en halv million kroner i 2015. I regnskapene kommer det frem at alt av inntekter stammer fra handel med 63-åringens egen virksomhet.

Norske Fyrlykta, som lever av barnevernsmillioner, er storkunde.

Mellomleddet

I 2015 kjøpte Fyrlykta reisebyråtjenester for 1,2 millioner kroner fra Elukaar.

De fleste reisene var innenlands. Man kjøpte altså flybilletter og hotell til reiser i Norge via selskapet i Estland.

Stiftelsen har i tillegg kjøpt IT-tjenester, penner, godteri og annet logomateriell fra selskapet, men har ikke ønsket å oppgi den totale pengesummen de har handlet for.

Det er oppført kun én ansatt i selskapet og lønnen var på beskjedne 12.000 kroner i 2015. Bedriften leier dog lokaler i ærverdige omgivelser i praktbygget til Salström-Leyh i Tallinn. Bygget var tidligere eid av den estiske OL-komiteen.

Aksjeselskapet fungerer som et mellomledd mellom estiske leverandører og Fyrlykta i Norge.

Det innebærer blant annet at når Fyrlykta kjøper flybilletter fra Elukaar, gjør ikke selskapet jobben selv, men sender bestillingen videre til det estisk reisebyrået, Chalaro.

– Det stemmer at jeg er reiseagent både for Interpharus og for Elukaar. Jeg har solgt flybilletter til Norge i flere år. Antagelig siden oppstart, sier eier Volker Röwer til VG.

Håndteringskostnaden



Regnskapet viser at Elukaar har solgt varer og tjenester til egne virksomheter for 19,4 prosent mer enn innkjøpsprisen.

– Kan du bekrefte at Elukaar har tatt et påslag på 19,4 prosent?

– Nei, jeg kan bekrefte innkjøpskostnaden, håndteringskostnaden og resultatet. Elukaar hadde et lite overskudd, som du kan se av årsregnskapet, sier Peer Salsström-Leyh til VG på mail.



Stopper all handel



Salström-Leyh forteller VG at all handel med Elukaar nå er stanset.

– Styret i stiftelsen har besluttet å stoppe all handel med Elukaar. Vi har bestemt oss for å etablere en non-profit organisasjon som skal tilby de samme tjenestene som Elukaar har tilbudt. Det er stiftelsene som skal eie denne organisasjonen, sier grunnleggeren.

Ifølge 63-åringen er hensikten med organiseringen av kjøpene gjennom morsstiftelsen Interpharus og aksjeselskapet Elukaar å standardisere tjenestene. Og slik frigjøre ansatte ved Fyrlykta til å jobbe med kjerneoppgaven, som er å ta seg av fosterbarn.

– Sentralisering og standardisering av tjenester har ført til betydelige kostnadsbesparelser i Fyrlykta-stiftelsene, hevder han.

Samtidig som han avslutter handelen med Elukaar, viser han til en revisjon han har bestilt fra KPMG i Estland.

– Ingen transaksjoner var «uten grunnlag» eller uvanlige, ifølge revisjonsrapporten, skriver Salström-Leyh.

Høye reisekostnader

I 2013 rapporterte Fyrlykta til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at stiftelsen hadde brukt norske barnevernspenger til å finansiere styremøter og seminarer i Köln, Tallinn og Milano.

Først to år senere ble stiftelsen kalt inn på teppet av Bufdir. Direktoratet reagerte blant annet på at stiftelsen brukte 1,3 millioner kroner på reiser i 2014.

Stiftelsen svarte at virksomheten deres krevde «omfattende reisevirksomhet» i Norge.

«Vi samarbeider internasjonalt med medlemsstiftelser fra flere land, og vi har styremøter i Norge, så vel som i utlandet», skrev daglig leder Morten Hauge i brev til direktoratet 15. Desember 2015.

De innrømmet samtidig at de i enkelte tilfeller dekker besøk av det de omtalte som «viktige personer fra utlandet».

Fyrlyktas oversikt over reisevirksomhet sendt til Bufdir i rapporten om stiftelsens drift i 2013. Foto:





Nettsiden fjernet



Volker Röwer, eier av Chalaro, er ført på listen over nøkkelpersoner på morsstiftelsen, Interpharus' hjemmesider.

Stiftelsens nettside, www.Interpharus.org, som var aktiv inntil helt nylig, er fjernet fra nettet. På spørsmål om reiseagenten tar for mye betalt for tjenestene sier han at prisene ikke er høyere enn andre reisebyråer.

– Jeg har et normalt reisebyrå, med normale priser. Man blir ikke rik av å selge flybilletter. Du må huske at dyrt er relativt. Alle reisebyråer trenger overskudd, sier Röwer.

Reisebyrået, som altså selger reiser til Salström-Leyhs mange stiftelser, hadde en omsetning på nærmere 2,5 millioner kroner i 2015. Det er en betydelig økning i omsetning sammenlignet med året før.

Overskuddet økte med 60 prosent i samme tidsperiode.