Barnevernsselskap tok ut 20 millioner etter fire år

Barnevernselskapet gikk fra 0 til 72 millioner på bare fire år. I fjor ble det kjøpt opp av svenske eiere for flere titalls millioner kroner.

Siden oppstarten i 2013 har Connexa vokst til å bli den tredje største leverandøren av foster- og beredskapshjem.

VG har tidligere beskrevet hvordan nettopp denne delen av barnevernsbransjen har blitt svært lønnsom.

En vridning fra institusjoner til fosterhjem har ført til at statens kjøp av fosterhjemstjenester på få år er doblet. Samtidig har det offentliges totale kjøp av barnevernstjenester økt kraftig:

– Den store veksten til Connexa handler om at det var veldig stor mangel på beredskapshjem. Så startet man til riktig tid, og med fagpersoner som visste akkurat hva man drev med, sier daglig leder Therese Rieber-Mohn.

Rieber-Mohn har bakgrunn som seksjonssjef hos selskapets største kunde: Barne, – ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Like etter at hun gikk inn som eier og leder i fjor høst, ble selskapet solgt til det svenske storkonsernet Team Olivia, som de siste årene har gått tungt inn i norsk barnevern.

Salgssummen er hemmelig. Men selskapet som eide barnevernsselskapet – Connexa Holding – oppgir at de solgte aksjer for 87 millioner kroner. De fire eierne tok ut totalt 15,7 millioner kroner i utbytte.

Millionlønn



Samtidig toppet Connexa lønnsstatistikken i fjor. To ledere fikk totalt 3,7 millioner i lønn, i tillegg til at det ble tatt ut utbytte på nærmere én million.

Det ble altså utbetalt totalt 20 millioner kroner i lønn og utbytte fra de to selskapene.

– Det ble tatt ut høyere lønn dette året i forbindelse med salget. Dette ble gjort i stedet for å ta ut utbytte, og man betaler da full skatt. Lønnen til daglig leder er 1,1 millioner, sier Rieber-Mohn.

Hun opplyser Team Olivia ble valgt på grunn av profilen deres og fordi de kunne drive Connexa videre slik det var gjort frem til oppkjøpet.

Det var Gunnar Cato Whist Holter og Svein Espen Lilleberg som startet opp Connexa i 2013. I dag driver Holter med eiendom, mens Lilleberg jobber som utviklingsansvarlig i selskapet.

Connexa har 22 ansatte og omsatte i fjor for 72 millioner kroner.

Fakta om VGs kartlegging * For å kartlegge utviklingen har VG hentet inn regnskapstallene til samtlige bedrifter registrert under bransjekodene "barnevernstjenester" og "Institusjoner innen barne- og ungdomsvern" i Brønnøysundregistrene. * Totalt 1715 bedrifter står oppført som barnevernsbedrifter. Dette inkluderer både enkeltmannsforetak, aksjeselskap og ideelle organisasjoner. * Litt over 100 selskaper har omsetning av betydning (omsetning over 1,5 millioner i 2016). * 20 selskaper står for over tre fjerdedel av omsetningen i hele bransjen. * Bransjen hadde en total omsetning på 5,1 milliarder i fjor. Siden dette inkluderer inntektene til mor – og holdingselskaper som er registrert i samme bransje, vil imidlertid de reelle inntektene være noe lavere. Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene, Proff.no

– Selskapet har hatt en voldsom vekst. Får dere for godt betalt?

– Det har vært et uregulert marked, det må jeg kunne si. Men overskuddet til Connexa har ikke vært voldsomt stort. Hvis du ser på det samfunnsøkonomisk, må jeg si det er billig. Prisen for å ha barna i fosterhjem er langt billigere enn å ha dem i institusjon, sier Rieber-Mohn.

– På hvilken måte har det vært uregulert?



– Staten har i dette markedet ikke utlyst konkurranser om rammeavtaler. Jeg synes staten er blitt veldig mye flinkere, men jeg skulle gjerne sett at det ble inngått rammeavtaler, slik de blant annet gjør på institusjon. Der inngår man avtaler som sier noe om kvalitet og pris. Nå kan det virke som det er mer tilfeldig hvem man ringer i akuttsakene.

Mindre seriøse aktører



Kampen mot såkalte velferdsprofitører var blant SVs og Rødts fanesaker i valgkampen.

– Hva synes du om begrepet velferdsprofitører?

– Det er mange måter å drive på. I mange markeder oppstår det til tider mindre seriøse aktører, dette har nok også vært tilfelle på barnevernsområdet. Spørsmålet er om det skal lov å tjene penger. Jeg vil minne om at man som privat aktør tar sjanser, pådrar seg kostnader og jobber lange perioder uten lønn. Det er mange som ikke får det til, sier Rieber-Mohn.

Har ikke sammenlignet kvalitet



På spørsmål om hva den store veksten i utgifter til private skyldes, peker Bufdir på to hovedgrunner.

• Utfordringer med å rekruttere nok og riktige fosterhjem

• Økte dagpriser i private institusjoner

– Det er vanskelig å sammenligne innhold og kvalitet i tjenestene både på institusjons- og fosterhjemsområdet, fordi de skal dekke ulike barns behov. Det er ikke gjort noen studier som sammenligner kvalitet i tjenestene fra aktører etter eierskap. Derfor er det hverken belegg for å kunne si at statlige og/eller ideelle leverer tjenester med bedre kvalitet enn private (ikke ideelle) eller omvendt, skriver direktoratet i en redegjørelse til VG.

De opplyser videre at de ikke har utlyst rammeavtaler for private fordi de nå skal gå gjennom rammevilkårene for kjøp av tjenester på fosterhjemsområdet.