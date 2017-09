Barnevernsmilliardene: SV og Rødt krever profittavklaring fra Ap

SV og Rødt ber Jonas Gahr Støre svare på om han vil sette foten ned for såkalte velferdsprofitører i barnevernet.

VG har de siste dagene fortalt hvordan kjøp av private barnevernstjenester har økt under den borgerlige regjeringen. De samlede kjøpene fra stat og kommune utgjorde i fjor 2,9 milliarder kroner – en økning på 24 prosent fra 2013.

En lærer i Østfold tok i fjor ut åtte millioner i lønn og utbytte fra sitt private barnevernsselskap. Samtidig blir store deler markedet kontrollert av konsern som eies av utenlandske oppkjøps- og investeringsfond.

– Det VG avdekker her er at det er mange eksempler på at millioner strømmer ut av norsk barnevern og går til å bygge formue for noen få, i stedet for at det brukes i sin helhet til å skape trygghet for barna, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I vår la partiet frem en liste på fem krav som måtte innfris dersom de skal samarbeide med Arbeiderpartiet. Forbudet mot profitt i velferden var ett av dem.

– Renspikket høyrepolitikk



Nå ber Lysbakken Arbeiderpartiet komme med et klart svar.

– Arbeiderpartiet har ikke sagt ja til profittstans. Jeg håper Ap vil gi klare svar på det nå, når de ser avsløringene og disse tallene som VG legger frem, sier Lysbakken, før han med nyvunnet selvtillit minner Støre om de siste tallene:

– Hvis vi får det valgresultatet som målingene viser, kan Arbeiderpartiet bli avhengig av å forhandle med oss.

Han får støtte fra Bjørnar Moxnes i Rødt.

– Nå er det på tide at Støre og Ap står opp for de norske fellesløsningene, for norske skattebetalere og setter foten ned for velferdsprofitørene som attpåtil fører penger ut av landet og til skatteparadis. Dette er renspikket høyrepolitikk, og det burde være en selvfølge for Ap å stanse før dette før det er for sent.

Spark til regjeringen



Lysbakken gir den borgerlige regjeringen skylden for kommersialisering av barnevernet, ved at de ifølge partilederen har:

* Opphevet den rødgrønne regjeringens vedtak om å gå bort fra anbud i det statlige barnevernet.

* Stoppet et barnevernsløfte som skulle gi 1500 stillinger i barnevernet.

* Ikke følge opp en rapport som advarer om manglende kostnadskontroll og profittmuligheter i barnevernet.

– Denne rapporten har regjeringen lagt i en skuff. Og nå kommer disse avsløringene i VG. Dette har vært regjeringen vært klar over, de har fått det dokumentert, og de har valgt å legge rapporten bort og gjøre ingenting.

– Men både Bufdir og kommunene sier at de er avhengige av private for å få jobben gjort. Hvis private ikke skal få lov til å ta ut profitt, hva skal sørge for at de skal gå inn og gjøre den jobben det offentlige etterlyser?

– Det er mange ideelle som skvises ut på grunn av profittjaget. For det andre må statens kapasitet bygges opp. Det må regjering og Storting prioritere, men jeg tror det i lengden kan være god økonomi, for både rapporten som kom i fjor og tallene dere bringer i dag viser at det ikke har vært kontroll på pengene.

Ser til Sverige



– Private har ansvar for store deler av barnevernet. Hvor fort ser du for deg at det offentlige eller de ideelle skal klare å ta over arbeidsmengden?

– Vi må først bli enige om hvilke prinsipper som skal gjelde, sier Lysbakken, og viser til en svensk utredning.

– Den svenske modellen er at du skiller mellom skattepenger og foreldrebetaling, for eksempel. Det en privat eier skal få ta ut, er rimelig avkastning på pengene eieren selv har skutt inn. Vi må gjøre det samme i Norge. Bestemme oss for prinsippet, og så finne ut hvordan det skal gjøres.

– Men dette vil jo ikke være et forbud mot profitt?

– Det blir forbud mot profitt på skattepenger. Det er det som er viktig. Vi har ikke bundet oss til den svenske modellen, vi har sagt det kan være en modell i noen sektorer. Det viktigste for oss er at pengene skattebetalerne betaler skal i sin helhet gå til formålet.

Tajik: Vil oppnå det samme som SV



– Barnevernsbarn er noe av det mest sårbare som fellesskapet skal ta vare på. De skal ikke være en del av et marked og det skal ikke generere store overskudd, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til VG.

Hun mener barnevernet skal være et offentlig ansvar, og at ideelle organisasjoner skal prioriteres fremfor kommersielle aktører i den grad tjenestene må kjøpes. Derfor vil Ap skille mellom private ideelle og private kommersielle aktører innen bransjen, forklarer hun.

– De private ideelle organisasjonene har en rolle – de er en del av en god velferdsmiks, men på grunn av kommersielle aktører blir de ideelle presset ut, både innen barnevern, barnehager og en rekke andre bransjer, sier hun.

– Ap mener at i situasjoner hvor barnevernstjenester er satt ut til private kommersielle aktører må vi gjøre to ting: Vi må stille tydelige krav på kvalitet og bemanning, sånn at det ikke er rom for å ta store utbytter. Og det andre er at når anbud løper ut bør vi ta barnevernsinstitusjonene tilbake, så de ikke lenger er på private kommersielle aktører. For å få til det må vi bygge opp kompetansen internt i etatene i kommunene, så de selv kan utføre de nødvendige tiltakene, sier Tajik.

Til Lysbakken og Moxnes har Tajik følgende svar:

– Ap ønsker ikke at det skal være private kommersielle aktører som tar ut store utbytter på sårbare barnevernsbarn. Det vil vi oppnå gjennom de to kravene jeg har nevnt. Jeg oppfatter at de ønsker et forbud mot profitt, men forbud er et ganske sterkt virkemiddel. Derfor sier jeg at vi skal oppnå det samme som SV, men gjennom andre virkemidler.