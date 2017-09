Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser

Fem store aktører kontrollerer to tredjedeler av det norske barnevernsmarkedet. Flere er eid av fond som er registrert i London, Guernsey og Sveits.

I takt med at det offentlige bruker stadig mer penger på privat barnevern, har nordiske velferdsgiganter gått tungt inn i det norske markedet.

Halvparten av de 20 selskapene som hadde høyest inntekter i fjor, eies av fem store konsern.

Barnevernsmilliardene: Se og sorter topplistene her eller nederst i saken

Barnevernselskapenes deres hadde i fjor en samlet omsetning på totalt 3,2 milliarder. Det utgjør rundt to tredjedeler av den totale omsetningen i bransjen, ifølge regnskapene til alle selskaper som ifølge Brønnøysundregistrene driver innen barnevern.

Fire av konsernene kontrolleres av utenlandske investerings- oppkjøpsfond.

• Den svenske omsorgsgiganten Humana har de siste årene kjøpt opp ni norske selskaper. Den foreløpig siste investeringen ble gjort i fjor, da de kjøpte den suksessrike KOA-gruppen for 190 millioner kroner. Humana kontrolleres av Argan Capital i London.

• Den svenske velferdsgruppen Team Olivia Ab eier seks norske barnevernselskap, i tillegg til selskaper innenfor helse og omsorg. Konsernet kontrolleres av oppkjøpsfondet Procuritas, som er registrert i Sverige, Guernsey og Sveits. Guernsey er et kjent skatteparadis, mens Sveits i fjor kom på fjerdeplass på veldedighetsorganisasjonenOxfams liste over skatteparadiser.

• Aleris Ungplan & BOI er Norge største barnevernsaktør og kontrolleres av det svenske investeringsselskapet Investor, som eies av den mektige finansfamilien Wallenberg. Investor eier blant annet oppkjøpsfondet EQT. Aleris omsatte for nærmere to miliarder i fjor, men opplyser at rundt 60 prosent stammer fra barnevern.

• Unicare Små Enheter er eid av det britiske oppkjøpsfondet G Square Capital, som også kontrollerer en rekke helse- og omsorgsselskaper gjennom Care Holdco AS.

• I tillegg har det norske konsernet Aberia, som i siste ledd eies av milliardbrødrene Kristian og Roger Adolfsen, fått et solid fotfeste i barnevernsbransjen.

– Unndrar seg beskatning



Aksjonsgruppen «For velferdsstaten» er svært kritisk til utenlandsk eierskap i barnevernet.

– Vi vet at oppkjøpsfondene i stor grad opererer fra skatteparadis og vi mener de gjør det for å unndra seg beskatning og innsyn, sier aksjonsgruppens leder Linn Herning, som også er forfatter av boken «Velferdsprofitørene».

Les også: Rapport slår fast at barnevernet gir enorme profittmuligheter

Eierstrukturen reiser imidlertid et enda viktigere spørsmål, mener hun:

– De som tar avgjørelsene i disse selskapene er veldig fjerne fra barnevernselskapene de eier. De kan ta avgjørelser om kostnadskutt som kan få dramatiske konsekvenser for sårbare barn, men som de ikke kjenner på kroppen.

Ifølge en rapport gruppen har bestilt fra De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, er lønnsomheten i barnevernet større enn i noen annen bransje i Norge. Ifølge rapporten har de fem konsernenes totalrentabilitet ligget på 22-23 prosent i perioden 2011-2015, mens gjennomsnittet for alle næringer lå på 7-8 prosent.

Les også: Fra lærer til barnevernsmillionær - tok ut åtte millioner i lønn og utbytte

– Betaler skatt i Norge



Et oppkjøpsfond tjener penger på å investere i selskaper og maksimere profitt. Procuritas var det første av sitt slag i Sverige da det ble etablert i 1986.

– Alle norske selskap som fondet er deleier av, betaler skatt i Norge og i samsvar med norsk lov. Eierne i siste ledd er i hovedsak pensjonsfond og betaler skatt i samsvar med loveen i deres hjemland. I prinsippet betaler «eierne i siste ledd» like mye skatt på investeringen på gevinsten fra Team Olvia som på gevinst på aksjer i et børsnotert selskap, skriver partner Hans Wikse i en e-post til VG.

På spørsmål om hvorfor fondet har valgt å investere i norsk barnevern, svarer han:

– Det er Team Olivia som har investert i norsk barnevern. Det har man gjort fordi man har kunnskap på området og fordi man har tro på formålet om å bidra på en positiv måte, også i norsk virksomhet, når det kommer til god kvalitet og en god ivaretagelse av utsatte barn.

Les også: Ber Riksrevisjonen granske barnevernsmidler

– Lav gevinst



Få av de norske selskapene tar ut utbytte, men ifølge VGs gjennomgang ble det i fjor betalt 90 millioner kroner i konsernbidrag til morselskapene i Norge eller Sverige.

Humana AS' datterselskaper, som også inkluderer selskaper innen helse og omsorg, sørget i fjor for inntekter til morselskapet på 71 millioner kroner. Etter skatt satt selskapet igjen med 45 millioner kroner.

Debatt: Barnevern skal ikke skape profitt

Daglig leder Mona Vangsnes Lien sier at 2016 ikke var et normalt år for konsernet.

– Det er et unormalt tall. Omsorgssentre for enslige asylsøkere ga inntekter i slutten av 2015–2016. I 2017 har vi hatt motsatt effekt. Hvis vi skal jevne det ut over år, er det en veldig lav gevinst i å drive barnevernsinstitusjoner.

Daglig leder i HUMANA AS, Mona Lien. Foto: HUMANA

Hun kjenner seg ikke igjen i at utenlandske eiere betyr en maktforskyvning.

– Det er vi som kjenner Norge. Det er vi som kjenner behovet i stat og kommune, og som setter dagsorden for hva vi ønsker å utvikle videre. Jeg har aldri blitt styrt, sier Lien.

– Hva tenker du om å bli eid av et oppkjøpsfond som er registrert i Storbritannia?

Administrerende direktør i Aleris Ungplan & BOI, Erik Sandøy. Foto: Trond Solberg , VG

– Vi har nettopp blitt et børsnotert selskap. Det er fint at eierskapet er spredt ved at det er mange som har aksjeposter i selskapet, både små og større aktører. Av overskuddet betaler vi den skatten vi skal til Norge og til samfunnet. Aksjeeiere er også norske og svenske pensjonsfond. Hvis man velger å se på det litt positivt, kan vi si at det sirkulerer tilbake til samfunnet.

– Beholder verdiskaping



Administrerende direktør i Aleris Ungplan & Boi, Erik Sandøy, sier at Investor AB, så langt han kjenner til, ikke har investeringer i skatteparadis. Videre sier han at Aleris ikke har overført midler til morselskapet.

– Vi beholder vår verdiskaping selv, dette legges til egenkapitalen, føres tilbake til driften og benyttes til å investere i bedre tiltak, økt kompetanse og gode arbeidsvilkår. Siden etableringen er det heller ikke tatt ut utbytte fra Aleris Ungplan & BOI AS.