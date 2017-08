Jente (12) døde i fosterhjem – foreldrene krever oppreisning

Riksadvokaten har avvist de biologiske foreldrenes klage på henleggelsen av saken der en 12 år gammel jente døde hos fosterforeldrene i Sogn og Fjordane.

4. februar i fjor, dagen før hun skulle fylle 13 år, ble jenta funnet død i sengen sin. Dødsårsaken har ikke latt seg fastslå, men i obduksjonsrapporten heves epilepsi frem som en mulig årsak.

I tiden før dødsfallet varslet både jentas daværende fastlege og de biologiske foreldrene, gjennom sin advokat Louis Anda, flere ganger om sin bekymring for jentas epileptiske anfall, og ba om at hun måtte få helsehjelp.

Bakgrunn: Fylkeslegen åpnet tilsynssak – Kripos koblet inn

Meldingene ble gitt både gjennom telefoner og brev.

– Fastlegen opplevde anfallene som så alvorlige at han satte seg ned og skrev et brev til barnevernet på julaften i 2015, sier Anda til VG.

Etter jentas dødsfall har de biologiske foreldrene til den 12 år gamle jenta anmeldt både kommunelegen, Sogn barnevern ved kommunen og jentas fosterforeldre.

Åpnet tilsynssak

16. juni i år henla statsadvokaten sakene mot alle de tre på bevisets stilling, en avgjørelse familien påklaget umiddelbart etterpå.

Nå er saken henlagt også hos Riksadvokaten.

«Selv om Riksadvokaten er enig med fylkesmannen i at barnevernets oppfølging kan kritiseres, kan en ikke se at denne høye terskelen for straffansvar er overskredet», skriver Riksadvokaten i sin avvisning av klagen.

– Familien er naturligvis både veldig skuffet og uenig i den avgjørelsen. Nå vil vi kreve erstatningsansvar fra kommunen som et plaster på såret, og med et ønske om at dette ikke gjentar seg i kommunen, sier advokat Anda.

Fylkesmannen og fylkeslegen i Sogn og Fjordane åpnet tilsynssak mot Sogn barnevern kort tid etter dødsfallet, men førstnevnte konkluderte med at barnevernets oppfølging av jenta var forsvarlig. Også Kripos ble koblet inn i etterforskningen.

Kommunen: Glade for konklusjonen

Jostein Aanestad, rådmann i Sogndal kommune, som har hatt omsorgsansvaret for jenta, er glad for at saken nå er ferdig behandlet hos Riksadvokaten.

– Vi er glade for den konklusjonen de har kommet til og ønsker å understreke at vi har bistått politiet på alle mulige møter gjennom etterforskningen, sier rådmannen.

– Når det gjelder spørsmålet om erstatning, har vi ennå ikke mottatt den formelle henvendelsen fra advokaten, og vi venter derfor med å ta stilling til det.

Både han og ordfører Jarle Aarvoll ønsker å bemerke at deres tanker ligger hos de etterlatte.

– Det er alltid trist når mennesker dør i så ung alder. Vi har ingen barn å miste, og vi har full forståelse for den belastningen dette er for alle berørte, sier ordføreren.