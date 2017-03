Advokat i Facebook-feide med Fylkesnemnda

Advokat Farhad Shariati (36) kalte Fylkesnemnda i Trøndelag for inkompetente på Facebook. Dette er medvirkende årsak til at de nå nekter ham advokatoppdrag i nemnda.

– De fratar meg levebrødet mitt for at jeg bruker ytringsfriheten min, og de har heller ikke hjemmel for beslutningen. Vedtaket er ulovlig, sier Shariati til VG.

Trønder-advokaten har havnet i konflikt med Fylkesnemda i Trøndelag som stiller spørsmål ved Shariatis evne til å utføre yrket sitt.

Fylkesnemnda har besluttet at advokaten har fått en midlertidig nektelse som gjør at han ikke kan føre saker for klienter som skal ha sakene sine behandlet hos dem.

Siden 2015 har han ført 15 saker for nemnda.

Kritisk til arbeidsmetoder



Fylkesnemnda tar blant annet avgjørelser i barnevernssaker, der omsorgsovertagelser ofte er temaet. Foreldre som får sakene sine behandlet i nemnda har i utgangspunktet rett til å bruke den advokaten de ønsker og har tillit til, men Shariati er nå ikke blant dem de kan velge.

I et brev fra Fylkesnemnda til Disiplinærnemnda for advokater datert 13. februar i år, går frem at de er kritiske til flere sider ved advokatens arbeidsmetoder.

– Forholdene er av så alvorlig karakter at det bør vurderes om han er skikket til å drive advokatvirksomhet, står det i brevet.

Brevet var forløperen til at de nå har fattet et vedtak som nekter ham å ta saker som prosessfullmektig i Fylkesnemnda. Alle seks medlemmer i nemnda var enige om avgjørelsen.

Nemnda mener det er deres ansvar at de oppnevner advokater der de kan stå inne for kvaliteten som gjøres for partene. Den tilliten har de ikke til Shariati.

RETTSSIKKERHET: – Det skjer mye uhjemlet maktdemonstrasjon i Trondheim som bør belyses for å skape større rettssikkerhet for våre borgere, hevder advokat Farhad Shariati Foto: Privat

Påvirkning av tolk



I brevet kommer det frem at nemnda er bekymret for om han ivaretar klientene sine på en skikkelig måte.

De skriver at de har måttet gi advokaten betydelig veiledning, både muntlig og skriftlig til det rent tekniske ved gjennomføring av saker i nemnda slik som innkalling av vitner og skriving av salæroppgaver.

De nevner også konkrete saker han har hatt der de mener han opptrådt uryddig som advokat overfor sine klienter. I brevet ramser de opp følgende:

** Forsøk på å påvirke parter og tolk

** Forsøk på å påvirke fylkesnemndas avgjørelsesgrunnlag

** Ikke ivareta sine klienter på en forsvarlig måte

** Ikke fremstått som en uavhengig og saklig rådgiver

– Burde skamme seg



I tillegg ser det med bekymring på advokatens utsagn fra sin åpne Facebook-profil der han har kommet med sterke utfall mot både Fylkesnemnda og Barnevernet.

«Enda et nytt barn skal hjem til familien etter 4,5 år i barnevernets terror med en god porsjon støtte fra inkompetente nemdsledere i Fylkesnemnd i Trondheim. Både barnevernet og nemdsledere har all grunn til å skamme seg»

– Vi ønsker å presisere at advokat Shariati som privatperson står fritt til å ytre seg, men som prosessfullmektig barnevernssaker fremstår hans innlegg egnet til å stille tvil ved om han vil kunne ivareta sine prosessoppdrag på en saklig og forsvarlig måte, og være i stand til å gi sine klienter tilstrekkelig balansert veiledning.

Advokat: – Uhjemlet og ulovlig



Advokat Bendik Falch-Koslung representerer Shariati i konflikten med Fylkesnemnda.

– Mye av det de anfører mot Shariati fremstår som flisespikkerier som vi tilbakeviser punkt for punkt. Det mest alvorlige her er at det ikke er Fylkesnemndas oppgave vurdere forhold knyttet til hvem som skal kunne praktisere som advokat, sier Falch-Koslung.

ULOVLIG: Fylkesnemnda kan ikke nekte en advokat oppdrag. Det er Tilsynsrådet for advokater som vurderer om en advokat er skikket til å gjøre jobben sin, sier advokat Bendic Koslung Falch. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Han mener en nektelse av oppnevning fra Fylkesnemnda uten at saken til advokat Shariati er behandlet i de relevante disiplinærorganer er uhjemlet, ulovlig og meget upassende innblanding i Tilsynsrådet for advokater sine oppgaver.

– Dessuten rammer det de klientene som har et ønske om å bruke Shariati og som har tillit til ham, sier Koslung.

Leder for Fylkesnemnda i Trøndelag viser til at klagen deres er til behandling i disiplinærnemnda og vedtaket om midlertidig å nekte oppnevning i saker etter barnevernsloven, kan påklages av advokat Shariati.

– Fylkesnemnda viser til begrunnelsen i klagen og i vedtaket. Advokat Shariatis ytringer på Facebook har ikke har vært avgjørende for vedtaket, men er en del av fylkesnemndas helhetlige vurderin, sier Myklebost Marum til VG.