Overlege slår alarm om filleristing av barn: – En betydelig økning i antall saker

ULLEVÅL (VG) Overlege Torkild Aas behandler babyer som har blitt filleristet av nære omsorgspersoner. Den siste tiden har det kommet flere tilfeller enn noen gang.

– Vi har hatt mange tilfeller siden november-desember. Det har gått mange år med kanskje ett alvorlig tilfelle i året, men nå har vi hatt en håndfull saker med nyfødte og babyer på under ett år. Det har vært en betydelig økning i antall saker hos oss, sier Aas til VG.

Nyfødt gutt hadde 19 ribbeinsbrudd



«Shaken baby syndrom» * En undergruppe av barnemishandling. * Kjennetegnes ved at en omsorgsperson er irritert på barnet som skriker, og rister det kraftig slik at hodet slenger frem og tilbake. * Skadene man ser oppstår sjelden ved ulykker. * Barnet kan få alvorlig skade i nakken og hjernen. * Hvert år oppdages det mellom 5 og 15 tilfeller av filleristing i Norge. Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI)

Hvert år oppdages det mellom 5 og 15 tilfeller av filleristing i Norge. Offisielt kalles diagnosen «Shaken baby syndrom». En tredjedel av disse barna dør, og en tredjedel får varige alvorlige hjerneskader.

De siste ukene har flere barnemishandlingssaker preget nyhetsbildet:

• Tirsdag ble et par i 20-årene tiltalt for å ha påført sin seks uker gamle sønn 19 ribbeinsbrudd.

• For to uker siden ble en 31 år gammel mann dømt til åtte års fengsel for vold mot sin fire uker gamle datter. Ifølge dommen filleristet han henne eller slo henne hardt i hodet.

– Kortere lunte av å være konstant «pålogget»

VG møter overlege Torkild Aas på Sosialpediatrisk avdeling på Ullevål sykehus. Her behandler legene ukentlig barn som har blitt utsatt for vold.

Ifølge sykehuset har antallet barn som undersøkes, firedoblet seg siden 2008 (se graf). Så langt i år har det blitt gjort 375 undersøkelser med mistanke om seksuelle overgrep, fysisk mishandling og kjønnslemlestelse ved avdelingen.

– De har hatt en veldig pågang etter ferien, sier seksjonsleder Norunn Vetlesand.

Dette er en oversikt over medisinske undersøkelser foretatt på Ullevål sykehus og på Statens barnehus i Oslo i perioden 2008–2016. Her inngår fysisk mishandling,(forkortes FM), seksuelle overgrep (SO), kjønnslemlestelse (går innunder SO) og gynekologiske problemstillinger blant barn (går innunder SO). Denne grafen er basert på Sosialpediatrisk seksjon sine egne tall.

Det siste året har det vært en spesiell økning i antall babyer som har blitt filleristet. Torkild Aas understreker at økningen kan ha flere grunner, blant annet at flere barn fanges opp i systemet. Alt Aas vet, er at de behandler langt flere voldsutsatte barn nå enn tidligere.

– Hva tror du er årsaken til at foreldre rister barna sine?



– Vi ser en del unge foreldre som føler de må være på nett hele tiden. Det kan være Twitter, Facebook, bloggen, online-dataspill. De klarer akkurat å holde tritt før denne forstyrrende skrikerungen kommer inn i livet og ødelegger tidskabalen. Å bli forstyrret akkurat når en holder på å vinne en spillrunde eller MÅ svare på den siste kommentaren på Twitter, kan sette adrenalinet i kok. Det går i svart for den som skulle være omsorgsperson og beskytter for barnet.

Denne observasjonen bygger han på bakgrunnsinformasjon fra noen av sakene han har håndtert de siste årene. Bakgrunnsinformasjonen kan komme fra personer nære foreldrene eller fra politiet.



Politiet: Kjenner ikke beskrivelsen



Leder for vold- og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid kjenner seg ikke igjen i Aas sin begrunnelse.

– Det stemmer at vi har hatt et større antall saker i Oslo det siste året, men det er forskjellig forklaring i hver av sakene.

BEKYMRET: På Sosialpediatrisk seksjon i Oslo universitetssykehus undersøkes spedbarn for blant annet dette når det er mistanke. Her overlege Torkild Aas på et undersøkelsesrom Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Som barnelege er Torkild Aas vant til å lytte til foreldrene. Sykdomshistorien til en pasient utgjør 70–80 prosent av diagnosegrunnlaget, forklarer han.

– Foreldre har gjerne alternative og mer akseptable årsaker til barnets skader og forteller ikke sannheten, sier Aas.

Om et barn er blitt filleristet, synes det ikke alltid utenpå. Symptomene kan være diffuse. Først ved undersøkelser oppdages skader som hjerneblødninger, ribbeinsbrudd, lårbeinsbrudd og nakkeskader.

– Jeg tror ikke problemet er at folk ikke vet at risting er farlig, for det er snakk om så kraftig risting at hodet slenger frem og tilbake, sier Aas.

Tror på store mørketall

På Ullevål får legene kun inn barna som trenger behandling. Kanskje får ikke foreldrene i barnet mat eller det har problemer med å puste.

– De som blir så dårlige at symptomene ikke går over er sannsynligvis bare toppen av isfjellet. Jeg tror det er store mørketall, sier Aas.

Overlegen mener barnevernet, helsepersonell og politiet bør samarbeide tettere. I USA har man for eksempel et system hvor disse instansene danner uformelle samarbeidsgrupper når det er snakk om saker som involvere vold mot barn.

– Vi har hørt historier om barn som har blitt slått med stekespader, pisket med håndklær eller ledninger, og truet med å bli brent i ansiktet. Det er ikke alltid lett å høre de sterke historiene, sier Aas.

– Derfor er viktig at vi kan være et talerør for disse barna og bringe historiene deres videre.

– Veldig alvorlig

Fagsjef i Barneombudet, Camilla Kayed, kaller vold mot barn et folkehelseproblem.



– Det Aas sier er veldig alvorlig. Vi vet ikke hva som er grunnen til denne økningen. Jeg håper inderlig tallene betyr at helsepersonell er blitt flinkere til å oppdage at barn har blitt utsatt for risting – og ikke at det er flere som blir ristet, sier Kayed.

Stine Sofies Stiftelse deler ut informasjonsprogram om filleristing av barn ved mange av landets fødeavdelinger.

– Vi valgte å jobbe med dette fordi vi ble fortalt av Rettsmediske institutt i Oslo at det er et problem i Norge, sier prosjektmedarbeider i Stine Sofies Stiftelse John Are Bjerge Jonassen.

Så langt har stiftelsen delt ut 200.000 eksemplarer av informasjonsprogrammet.

Jonassen så til utlandet for inspirasjon. I New York har de blant annet gjennomført et prosjekt der alle nybakte foreldre fikk se en video som demonstrerer hva som skjer når man rister en baby.

Prosjektet har ført til at dødsfall som følge av «Shaken baby syndrom» har gått kraftig ned.