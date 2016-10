KrF-Ropstad: – Manglende legeundersøkelser resulterer i at overgripere går fri

STATENS BARNEHUS

* Det er opprettet 11 barnehus i Norge. De ligger i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristansand, Oslo, Stavanger, Ålesund, Bodø og Sandefjord.

* Statens Barnehus er et tilbud til barn som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

* Justisminister Knut Storberget tok initiativet for etableringen av barnehus som et landsdekkende tilbud i Norge.

* Tanken bak barnehusene er at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep skal få helhetlig hjelpe- på et og samme sted. Derfor er barnehusene utstyrt for avhør, medisinske undersøkelser, samtaler og terapi.