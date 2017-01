Barnehage tok med barna på reinslakt - det skapte Facebook-storm

Tirsdag fikk 15 barn i Granstubben barnehage i Steinkjer være med under slakting av reinsdyr. Det har skapt sterke reaksjoner.

– Ja, dette har vært en hektisk dag! Jeg hadde aldri sett for meg at det skulle komme sånne reaksjoner på at vi tok med barna på reinslakting, sier daglig leder i Granstubben barnehage Dag Olav Stølan til VG.

I går var 15 barn i barnehagen med på reinslakting, noe barnehagen selv delte på Facebook-siden sin.

«Idag var barkebillene så heldige at de fikk være med på reinsdyrslakting på Suseggvola:) Barna syntes første møte med slaktingen var litt rart, men det tok ikke lang tid før dette ble veldig "normalt" og barna var igang med å rydde både reinsdyrskinn, føtter og hoder! Og heldigvis fikk vi sikret at Rudolf ikke ble slaktet, han var ikke blant de utvalgte:)», står det i Facebook-innlegget til barnehagen.

Det var Trønderavisa som først omtalte saken.

«Sykt»



Innlegget har onsdag kveld fått over 550 kommentarer, er delt nesten 300 ganger og fått nesten 3000 reaksjoner.

HEIST OPP: Barnehagen la selv ut bilder fra reinslaktingen barna var vitne til tirsdag denne uken. Foto: GRANSTUBBEN BARNEHAGE

Blant kommentarene finner man flere som støtter initiativet og som mener det er bra at barna får se og oppleve hvor maten kommer fra, men også mange som mener at dette er barbariske handlinger som kan traumatisere barna.

«Hvis min unge hadde kommet hjem og vært fornøyd etter denne opplevelsen, kosa seg liksom da hadde jeg blitt fryktelig bekymret», kommenteres det under posten.

«Det her er jo ikke noe annet enn sykt. Hvorfor vise små barn hvordan man dreper? Det er å drepe ett levende vesen, selv om det så fint kalles for slakting. "Superfint" å vise barn at det er greit å drepe?! Nok barn fra før her i verden som ikke er snille med dyr» skriver en annen.

Mange i kommentarfeltet stiller seg også svært positive:

«Kjæmpebra tilltak. Ser at mange fortsatt tror at kjøttet gror i disken på butikk- dette er lærerikt for oppvoksende slekt, ikke alle som bør bli pakket inn i bomull».

– Fokus på dyrehold



Daglig leder Dag Olav Stølan forteller at barnehagen har fokus på å ta med barna på aktiviteter knyttet til dyr og dyrehold, og har tidligere blant annet tatt dem med på lamming, og oppforing og slakting av gris.

MANGE REAKSJONER: Pedagogisk leder i Granstubben, Therese Johnsen og daglig leder, Dag Olav Stølan, var ikke forberedt på så mye oppmerksomhet og kritikk, men står for innholdet. Foto: MARIUS LANGFJORD/TRØNDERAVISA



– Nå har samefolket og samefolkets kultur vært tema i barnehagen, noe som også står i rammeplanen til barnehagen. Tilfeldighetene ville det sånn at pedagogisk leder i barnehagen for noen uker siden traff på flere samer som var ute og sanket inn dyrene sine i nærheten av barnehagen, og hun ordnet det sånn at vi fikk lov til å være med og se på slaktingen av dyrene, sier Stølan.

Stølan forteller at foreldrene og barna fikk informasjon om reinslaktingen på forhold, og fikk mulighet til å reservere seg om de ikke ville være med.

– 15 barn deltok på opplegget. Bare en familie valgte å reservere seg fra at barnet deres skulle delta, noe som selvsagt var helt greit for oss. Vi snakket på forhånd med barna som skulle være med på slaktingen, og forklarte dem hva som skulle skje og hvorfor. Vi vil også fortsette å snakke med barna om opplevelsen.

– Under slaktingen var de hele tiden sammen med trygge voksne, som fulgte dem tett hele tiden, sier Stølan.

Ryddet bort slakterester



Etter slaktingen var ferdig fikk barna være med å rydde plassen for slakterester.

– Barna var med å rydde og samle slakteavfall som hoder og føtter, noe som også vises på bildene vi har lagt ut. Jeg kan skjønne at dette kan virke makabert for noen, når man ser alt det røde blodet mot den hvite snøen. Men dette er en naturlig del av slakteprosessen. Slakting av dyr er ikke noe nytt, men noe vi mennesker har lange tradisjoner for, og som barna ved å være der lærer hvordan foregår, sier Stølan.

RØD SNØ: Dette er et av bildene som Granstubben barnehage la ut etter at barnehagen hadde vært med på reinslakting. Foto: GRANSTUBBEN BARNEHAGE

Pedagogisk leder Therese Johansen i Granstubben barnehage forteller at de de utelukkende har fått positive tilbakemeldinger fra foreldrene til barna som var med på slaktingen.

– De negative kommentarene kommer ifra utenforstående. Jeg kan forstå at folk kan reagere og synes det ser makabert ut, men jeg føler meg helt trygg på at det er bra at barna ser hvordan slakting skjer, og at det skjer på en god og trygg måte, sier Johansen.

– Vil dere ta med barna på reinslaking flere ganger?

– Ja, det vil vi så absolutt. Vi kommer til å legge ut bilder neste gang også, fordi vi mener det er viktig at folk ser hvilke aktiviteter vi holder på med i barnehagen, både slakting, kunnskap om dyrehold og andre ting.

– Ikke alle barn bør være med på dette



Professor i pedagogikk Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet kjenner til at flere barnehager har tatt med barn for å se på slakting.

– Jeg tror ikke nødvendigvis barn har skade av det, men det avhengig av hvordan barna blir forberedt på det de skal se og være med på, og hvordan barna individuelt reagerer på opplevelsen. Det er nok ikke alle barn som bør være med på dette, sier Nordahl til VG.

Professoren mener det har en god pedagogisk funksjon at barna får se hvor kjøttet de spiser kommer fra.

– Men det er sikkert mulig å lære dem det uten at barna må være med på selve slaktingen. Jeg synes kanskje det er å dra det litt langt at barna skal være med å rydde opp slakterestene. Da er det ihvertfall svært viktig at man snakker om hva barna har vært med på i ettertid, mener Nordahl.

Professoren mener det ikke alltid er så lett for foreldre å ta stilling til om barnet deres bør være med på slike aktiviteter.

– Det er ikke alltid foreldrene heller vet hvordan dette foregår, sier han.