Barn sank ned i gjørmehull i Levanger - reddet opp

Brannvesenet har reddet opp fem barn som satt fast i leire ved et anleggsområde i Nord-Trøndelag.

Det var onsdag morgen dramaet utspilte seg da fem barn var på tur til Nesset skole i Levanger, skriver Trønder-Avisa.



Fem barn ble sittende fast etter å ha sunket ned i et gjørmehull. Brannvesenet ble varslet, som igjen orienterte politiet.

To av barna ble sittende fast med leire til livet. Vaktmesteren ved Nesheim skole forsøkte først å få ut elevene, men to av dem klarte man ikke få løs, slik at brannvesenet ble tilkalt.

En av dem, Tobias Guin, er intervjuet av Trønder-Avisa.

– Jeg ble redd, men jeg følte meg trygg da jeg så brannvesenet kom, sier gutten til avisen.

Han var nedkjølt etter å ha stått fast i leiren en stund. Ifølge politiets innsatsleder på stedet Terje Bolaas var situasjonen aldri livstruende for barna, men at de oppfattet det hele som dramatisk.

Entreprenøren som driver bygging av en fotballbane hvor gjørmehullet er har fått pålegg av politiet om å umiddelbart stenge av området.

Daglig leder Espen Sivertsen i Troll Entreprenør sier at området har vært delvis sperret, men at ungene flytter sperringene slik at også mindre unger tar snarvegen over anleggsområdet.

– Jeg har snakket med politiet i dag og vi setter nå opp sperring hele vegen mellom parkeringen og anleggsområdet bort til Nesset samfunnshus, sier Sivertsen til Trønder-Avisa.