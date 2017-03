Barn livstruende skadet i trafikkulykke ved skole i Kristiansand

To barnehagebarn er skadet etter en trafikkulykke på en gang- og sykkelvei ved Karuss skole i Kristiansand.

Fædrelandsvennen meldte først at barnet som er livstruende skadet skal ha fått en mobilkran over seg:

– Det ser ut som en mobilkran har sklidd på det glatte føret, og kommet inn på gang- og sykkelveien. Ett av de to barna måtte frigjøres, sier politiets innsatsleder Kjell Iveland til avisen.

Operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Lars Hyberg, bekrefter overfor VG at det ene barnet, en gutt, er livstruende skadet.

Innsatslederen bekrefter overfor Fædrelandsvennen at barna tilhører Karuss barnehage, og at de pårørende er varslet om ulykken.

Nødetatene jobber på stedet og en luftambulanse er på vei etter en trafikkulykke ved Karuss skole i Kristiansand.

Klokken 08.48 meldte politiet at to barn er involvert i ulykken. Én av dem er ifølge NRK livstruende skadet. Ifølge politiet er det foreløpig uklart hva som er årsak til ulykken.

KRISTISK SKADET: Et barn er livstruende skadet og fraktet til sykehus etter å ha kommet i klem under en kran like ved Karuss skole i Kristiansand. Et annet barn er lettere skadet. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

I klem under tyngre kjøretøy



Hyberg bekrefter til VG at det var et tyngre kjøretøy på ulykkesstedet:

– Jeg kan bekrefte at det er et tyngre kjøretøy på stedet, og at et barn er livstruende skadet etter å ha kommet i klem under det, sier han.

Det er Sørlandet sykehus som omtaler barnet som livstruende skadet.

– Ulykken skjedde på en sykkel-/gangsti og det har vært et kjøretøy involvert, sier Hyberg.

Føreren av kranbilen blir tatt hånd om av politiet, og blir også sjekket for lettere skader.

Hyberg opplyser også om at ulykkesgruppen i Statens vegvesen ankom stedet like før klokken 10 tirsdag.

Det er selskapet Nordic Crane som eier kranbilen som var involvert i ulykken. Daglig leder i Nordic Crane sør, Håvard Jahren, sier til VG at de er på ulykkesstedet og følger politiets arbeid nå.

– Vi er på stedet med politi, og forholder oss til deres planer og instrukser fra Arbeidstilsynet. Også må vi tenke på pårørende og de som er involvert, og følger med kriseteamet for å hjelpe dem, sier han.

Jahren har vært i kontakt med de to ansatte som var i bilen da ulykken skjedde.

– De er sendt på sykehus for sjekk. Jeg har ikke pratet med de etter det, sier han.

Ikke elever ved skolen i nærheten



Ulykken skjedde like ved Karuss skole, men rektor Hege Ose sier til Fædrelandsvennen at det ikke er elever ved skolen involvert.



Karuss barnehage ligger like ved.



– Vi har informert foresatte og elever om at det ikke er noen av våre elever som er involvert i ulykken. I forbindelse med hendelsen hadde vi voksne ute som geleidet barna inn på skolen. Det har gått ut SMS-varsling om det som har skjedd, sier rektor Hege Ose ved Karuss skole til avisen.

Operasjonsleder Lars Hyberg sier til VG at nødetatene er på ulykkesstedet, og at kriminalteknikere er på plass.